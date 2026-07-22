miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 19:26

Salvaron a una perra y a sus ocho cachorritos que habían quedado atrapados en un caño en Berisso

La perra y sus cachorros se encontraban en un caño de reducido diámetro, a unos siete metros de cualquiera de las salidas.

Por Agencia DIB
Conmovedor rescate de una perra y sus ocho cachorritos en la localidad de Los Talas, en Berisso.&nbsp;

Conmovedor rescate de una perra y sus ocho cachorritos en la localidad de Los Talas, en Berisso. 

Una perra y sus ocho cachorros habían quedado atrapados en un caño y fueron rescatados.&nbsp;

Una perra y sus ocho cachorros habían quedado atrapados en un caño y fueron rescatados. 

Del operativo participaron personal de Defensa Civil, bomberos e integrantes de una ONG.&nbsp;

Del operativo participaron personal de Defensa Civil, bomberos e integrantes de una ONG. 

Un importante operativo desplegado en Berisso, que llevó cerca de dos horas de intenso esfuerzo, permitió rescatar con vida a una perra y sus ocho cachorros que habían quedado atrapados en el interior de una cañería de desagüe.

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El episodio, del que participaron bomberos, personal de Defensa Civil y proteccionistas, ocurrió en Ruta 15 y calle 67, en la zona de Los Talas, Berisso, y tuvo un emotivo y afortunado desenlace.

La intervención comenzó luego de que los rescatistas recibieran un pedido de ayuda de las proteccionistas. Al llegar al lugar, descubrieron que la situación era más complicada de lo esperado: la perra y sus cachorros se encontraban en un caño de reducido diámetro, a unos siete metros de cualquiera de las salidas.

Poner el cuerpo por un cachorro

El rescate de la perra y siete de los cachorritos pudo realizarse utilizando lazos, cuerdas y otros elementos específicos, en un trabajo conjunto entre los bomberos y las voluntarias. Sin embargo, el último cachorro, permanecía atrapado en el fondo de la cañería. Ante esa situación, una mujer integrante del cuartel de bomberos ingresó por la estructura del caño y, tras varios intentos, consiguió tomar al animal y ponerlo a salvo.

La perra y sus ocho cachorros fueron salvados, en un trabajo conjunto que demostró el compromiso y la dedicación de todas las personas que trabajaron. Ahora queda un paso más para que el final del caso sea feliz: que la madre y los perritos sean adoptados.

Fuente: Agencia DIB

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