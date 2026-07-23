¿Por qué el 23 de julio se celebra el Día del Payador?

Ezeiza fue pionero en la inclusión de la milonga en las payadas.

La payada entre Ezeiza y De Nava, reflejado en una caricatura de la época.

El "duelo" en Paysandú entre Gabino Ezeiza (a la izquierda) y Juan de Nava que dio origen al Día del Payador.

Desde 1992, a través de la Ley 24.120 presentada por el senador Oraldo Britos, el 23 de julio es el Día del Payador en la Argentina, una iniciativa para “poner en valor la vigencia del verso improvisado, la guitarra y la poesía popular del campo argentino”.

Un problema técnico en la app del IPS generó errores en los recibos de julio

La fecha no es casual. Rinde homenaje a un hito histórico de la cultura rioplatense: la famosa payada entre el argentino Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan de Nava , realizada el 23 de julio de 1884 en Paysandú. Un verdadero “duelo” musical como el que enfrentaba a juglares en el Medioevo o a raperos en las contemporáneas Batallas de Gallos.

En un verdadero clásico rioplatense y “armados” con guitarra y poesía, Ezeiza y De Nava mantuvieron ese histórico contrapunto ante un nutrido público que colmó el Teatro Progreso -hoy Teatro Florencio Sánchez- en Paysandú.

La leyenda cuenta que Ezeiza, con su famoso "pie forzado" -una consonante, frase o verso entero que el payador está obligado a incluir al final de su estrofa-, ("el águila vuela, el cóndor es su igual, pero el buitre carroñero no tiene rival"), logró un triunfo que lo consagró como maestro del género

La payada entre Ezeiza y De Nava, reflejado en una caricatura de la época.

“Heroico Paysandú”, el poema de Gabino Ezeiza

En este poema improvisado hace 142 años, nuestro payador no solo homenajeó a la ciudad uruguaya, sino a la resistencia encabezada por el general Leandro Gómez durante el célebre Sitio de Paysandú (1864-1865), cuando unos 1,100 hombres del Partido Blanco, al mando de Gómez, resistieron el cerco de más de 15.000 combatientes de las fuerzas combinadas del Imperio del Brasil y las tropas del Partido Colorado lideradas por Venancio Flores.

“Heroico Paysandú, yo te saludo / hermano de la patria en que he nacido / tus glorias y tus gloriosas tradiciones / jamás el pueblo argentino las ha echado en el olvido”.

La historia del Negro Gabino

Ezeiza fue pionero en la inclusión de la milonga en las payadas.

Afroargentino, descendiente de esclavos, hijo de Joaquina y Joaquín, y nacido en el barrio porteño de San Telmo, el Negro Gabino Ezeiza (1858-1916) tenía 26 años cuando asumió el desafío de esa payada “internacional”.

Antes de él, los payadores solían cantar utilizando el ritmo más pausado de la cifra. Gabino fue el pionero en introducir el ritmo de milonga dentro de la payada, dándole una agilidad y una cadencia únicas al verso improvisado. Ezeiza explicó entonces que la milonga provenía del candombe afrouruguayo adaptado a la guitarra criolla.

Después del duelo en Paysandú, el Negro tuvo otros célebres duelos. Como el que lo enfrentó en 1894 a Pablo J. Vázquez. Fue en el teatro Florida de Pergamino y duró dos noches. O el más clásico, ante José Betinotti, al que llamaban El Mago.

No sólo payador

El Negro Gabino, payador, poeta, demócrata, descendiente de esclavos y vecino del barrio de Floresta. Archivo General de la Nación

Más allá de la payada, Ezeiza fue dueño del circo Pabellón Argentino, publicó libros de poemas y fue uno de los precursores del tango rioplatense. También fue un ferviente militante de la Unión Cívica Radical y estrecho colaborador en las campañas de Hipólito Yrigoyen, participando en los actos políticos con su guitarra y su improvisación.

Curiosamente, el Negro Gabino murió en su casa del barrio porteño de Floresta el 12 de octubre de 1916. El mismo día en que Yrigoyen asumía por primera vez la Presidencia de la Nación.

Dos semanas antes, el 30 de septiembre, Ezeiza había dado su última payada, en el Teatro La Perla, de Avellaneda. Poco después de su muerte, en su hogar se colocó una placa: "Aquí, a los 58 años murió en su humilde casa, pobre como todos los juglares del pueblo".

Los payadores bonaerenses hoy

El arte de la payada se mantiene en la Provincia de Buenos Aires con varias celebraciones.

Fiesta Nacional de Santos Vega (en General Lavalle)

Fiesta Provincial del Payador (en Chascomús)

Celebraciones del Día Nacional del Payador (se suelen hacer encuentros en Tres Arroyos, Las Flores y San Clemente del Tuyú)

(se suelen hacer encuentros en Tres Arroyos, Las Flores y San Clemente del Tuyú)

Fuente: Agencia DIB