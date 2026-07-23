jueves 23 de julio de 2026
23 de julio de 2026 - 11:30

Cómo es el proyecto ganador que renovará el ingreso a la Basílica de Luján

El estudio SMF, de La Plata y liderado por el arquitecto Juan Martín Flores, obtuvo el primer premio en un certamen que convocó a más de 200 inscriptos de todo el país para rediseñar el ingreso a la ciudad y a la Basílica.

Por Agencia DIB
Pondrán en valor el acceso a la ciudad de Luján y a su Basílica.

Pondrán en valor el acceso a la ciudad de Luján y a su Basílica.

DIB

El estudio SMF, dirigido por el arquitecto Juan Martín Flores, obtuvo el primer premio del Concurso Provincial de Ideas para la Puesta en Valor del Acceso a la Ciudad de Luján, un certamen organizado por el Municipio junto al Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (CAUBA) que había reunido un número récord de más de 200 inscriptos de distintos puntos del país.

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El equipo ganador, como informó El Civismo, anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al Municipio, al CAUBA, al jurado y al resto de los equipos participantes por el reconocimiento.

Tres bandas

La propuesta premiada parte de la idea de que “poner en valor el acceso a Luján implica reconstruir el vínculo entre la ciudad, el río Luján y su patrimonio”. Para eso, el proyecto se estructura en “tres grandes bandas, Parque Fluvial, Banda Procesional y Banda Urbana, conectadas por un sistema de ‘suturas territoriales’ que busca integrar paisaje, espacio público y tejido urbano en una única infraestructura para la ciudad”.

En sus redes, SMF mostró dibujos del proyecto y señaló que “toda idea comienza con un croquis. Antes de las plantas, los renders o las imágenes, existe un primer dibujo capaz de sintetizar una idea. Estos croquis forman parte del proceso de investigación y construcción del proyecto ganador del Primer Premio del Concurso Provincial de Ideas para la Puesta en Valor del Acceso a la Ciudad de Luján”.

En los croquis “aparecen por primera vez los conceptos que estructuran la propuesta: la Banda Parque Fluvial, la Banda Procesional, la Banda Urbana y las Suturas Territoriales, entendidas como una nueva forma de reconstruir la relación entre la ciudad, el río y su patrimonio”.

Convocatoria

El certamen, lanzado en abril de este año, tuvo como objetivo transformar el ingreso a uno de los espacios más emblemáticos de Luján, a la altura de los grandes santuarios religiosos del mundo, con la mira puesta en los 400 años de la ciudad que se cumplirán en 2030.

La convocatoria abarcó una superficie de intervención de 12,5 hectáreas, desde la rotonda de la Ruta 47 hasta la Basílica, a lo largo de un recorrido de más de 900 metros que combina diseño urbano, espacio público, movilidad, patrimonio y normativa. El primer premio otorgó 15 millones de pesos, mientras que el segundo y el tercer premio se establecieron en 3 millones y 1,5 millón de pesos respectivamente.

El equipo de proyecto de SMF estuvo integrado por los arquitectos Juan Facundo Díaz, Sofía Okulchik y Valentín Acosta, junto a Julieta Oroz, Benjamín Itce y Tomás Bavaro, y el ingeniero Pablo Sceglio como asesor en paisaje.

Fuente: Agencia DIB

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