Aerolíneas Argentinas anunció la renovación de su flota con la compra de 20 aviones

Aerolíneas Argentinas (AA) anunció la incorporación de 20 nuevos aviones como parte de su plan de flota 2027-2031, financiado íntegramente con recursos propios, orientado a fortalecer la operación doméstica, regional e internacional y a modernizar el producto de cabina ofrecido a sus pasajeros. Esta iniciativa, de acuerdo con un comunicado de AA, “representa la renovación del 25% de la flota de la compañía y del 60% de sus aeronaves de largo alcance ”. La compra constituye “un paso decisivo en la transformación de Aerolíneas Argentinas hacia una empresa más eficiente, competitiva y preparada para afrontar los desafíos del mercado”.

El anuncio fue realizado en el marco de la Feria Internacional de Farnborough , Reino Unido , uno de los eventos más importantes de la industria a nivel global. Materializa así el plan de inversión de la empresa presentado en noviembre pasado, “en un nuevo paso para consolidar una estrategia de crecimiento con foco en la eficiencia y la rentabilidad ”.

El programa contempla la incorporación de 20 aeronaves. En Farnborough quedaron formalizados los contratos por 14: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10 , todos con cronograma de entrega definido. El plan se completa con seis Boeing 737 MAX 8 , dos de ellos ya contratados y otros cuatro actualmente en proceso de incorporación.

Las primeras aeronaves comenzarán a sumarse a la flota de Aerolíneas a partir del primer trimestre de 2027 , con la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8. En la flota de largo alcance, el cronograma incluye el ingreso de los Airbus A330neo a partir del primer semestre de 2028. Estas primeras aeronaves tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy.

Planificación de largo plazo

“La firma de estos acuerdos en Farnborough es un mensaje claro de confianza de la industria hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir, renovar la flota y seguir creciendo sobre bases sustentables”, afirmó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

La incorporación de los A330neo “permitirá avanzar en la renovación de la operación internacional, sumar capacidad y mejorar la eficiencia de la flota de largo radio”, destacó la aerolínea de bandera. Por su parte, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 estarán destinados a “fortalecer la red doméstica y regional, con aviones de nueva generación, mayor capacidad y mejor eficiencia por asiento”. El plan incluye además la modernización de las cabinas de la flota A330 actualmente en servicio y la incorporación progresiva de nuevas propuestas comerciales para los pasajeros de largo alcance.

Buenos resultados

Este programa de inversión, según se resaltó, fue posible gracias a “los resultados obtenidos por Aerolíneas Argentinas en los últimos ejercicios”. En 2024, la compañía obtuvo un resultado operativo positivo de US$ 56,6 millones. En 2025, ese resultado ascendió a US$ 120,7 millones “sin recibir transferencias del Estado Nacional por primera vez desde que el Estado argentino se convirtió en el principal accionista de la empresa”.

“Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas pone en marcha la renovación de flota más importante de la última década y consolida una estrategia de crecimiento basada en eficiencia operativa, mejora del servicio y sustentabilidad financiera”, cerró el texto del comunicado.

Fuente: Agencia DIB