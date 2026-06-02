Educación: cambios y desafíos que definen el abordaje singular de cada escuela

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) y Asociación Conciencia presentaron el informe técnico " Repensar la escuela secundaria: Problemas, resistencias y reformas posibles desde la mirada de docentes y directivos" .

El informe muestra que las percepciones de los educadores varían significativamente según la región, el tipo de gestión, el nivel socioeconómico de la escuela, el tamaño institucional, el cargo ocupado y la antigüedad docente. Esta heterogeneidad sugiere que los desafíos y posibles soluciones requieren abordajes diferenciados según los contextos institucionales y territoriales.

El estudio reúne los resultados de una encuesta nacional aplicada en 2026, que alcanzó a 1.148 educadores en alrededor de 750 escuelas secundarias de la Argentina, con el objetivo de relevar sus percepciones sobre el estado actual del sistema educativo, los cambios recientes y los desafíos de transformación de la escuela secundaria argentina.

A nivel nacional, la valoración promedio del estado actual de la educación secundaria se ubicó en 2,5 puntos sobre 5, mientras que la evaluación de la propia escuela ascendió a 3 puntos, confirmando la vigencia de la denominada "paradoja educativa": una mirada más crítica sobre el sistema educativo en general que sobre la institución en la que cada educador trabaja. Esta brecha resulta especialmente marcada en las escuelas privadas y de nivel socioeconómico alto.

Los resultados reflejan un escenario heterogéneo y, en gran medida, crítico respecto de las reformas recientes en el sistema educativo: el 71% identifica al menos un cambio con impacto negativo. Las opiniones más desfavorables se concentran en el régimen académico, con el 60,7%, y el sistema de evaluación, 56,9%, y son especialmente elevadas entre docentes de escuelas privadas, técnicas y mayor matrícula, 1000 alumnos o más.

La falta de motivación e interés de los estudiantes frente a las propuestas de enseñanza aparece como una de las principales problemáticas señaladas: el 82,3% considera que se trata de un problema importante y el 56,8% lo ubica entre los tres más prioritarios. Este problema se consolida como uno de los grandes desafíos para la escuela secundaria actual, que atraviesa de manera transversal a las instituciones, independientemente de su gestión, estructura social o ubicación geográfica.

Las inasistencias estudiantiles aparecen como la segunda problemática identificada: el 73,8% las considera un problema importante, porcentaje que asciende al 79% en las escuelas de gestión estatal. A ello se suma el ausentismo docente, mencionado por el 43,9% de los trabajadores de la educación – casi uno de cada dos educadores – y con mayor incidencia en instituciones estatales, 49,5%, y de nivel socioeconómico bajo, 47,3%.

datos docencia informe UCA

La cantidad de alumnos influye de manera significativa en la percepción de problemas y en la valoración de los cambios recientes –en el régimen académico, los sistemas de evaluación, entre otros. Las escuelas más pequeñas, con menos de 100 alumnos, presentan menores niveles de desmotivación docente, o de dificultades asociadas a la articulación entre asignaturas o a la disponibilidad de materiales, con brechas que superan los 10 puntos respecto de las instituciones más grandes. Asimismo, tienden a valorar positivamente las reformas implementadas en los últimos años, mientras que las escuelas con mayor matrícula muestran posiciones más críticas.

Esto sugiere que las escuelas más pequeñas parecen contar con mayores márgenes de adaptación institucional frente a los desafíos educativos.

Debates: repitencia, pruebas y propuestas participativas

Si bien predomina una postura crítica sobre el reemplazo de la repitencia por un sistema de aprobado de materias – el 60,8% de los educadores se manifiesta en desacuerdo con la medida, especialmente docente s–, las posiciones varían según el contexto y el perfil de las escuelas. El nivel de apoyo, que alcanza el 28,7% en términos generales, aumenta en las más pequeñas y, especialmente, en aquellas de menor nivel socioeconómico, 37,3% bajo frente al 17,1% medio-alto. El hecho de que casi un tercio del personal educativo todavía apoye esta medida muestra que el debate sobre la repitencia continúa abierto.

El 65,2% del personal educativo se muestra "algo" o "totalmente" de acuerdo con la implementación de una prueba nacional estandarizada y opcional al finalizar la escuela secundaria, orientada a evaluar aprendizajes en lengua, matemática, ciencias naturales y sociales. El apoyo a la medida se mantiene elevado y relativamente homogéneo entre modalidades, cargos y tipos de gestión, consolidándose como una de las propuestas con mayor consenso dentro del sistema educativo.

Asimismo, se observa un amplio consenso en torno a la necesidad de avanzar hacia propuestas pedagógicas más participativas y centradas en los estudiantes. El 74,2% considera que debería profundizarse el uso de metodologías activas en la enseñanza secundaria y el 62,1% sostiene que la currícula oficial limita, en alguna o gran medida, la introducción de innovaciones pedagógicas en el aula. Estos resultados reflejan una demanda extendida por modelos de enseñanza flexibles, contextualizados y adaptados a nuevas formas de aprendizaje.

Fuente: Agencia DIB