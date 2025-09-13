Un cuarto carril que promete cambiar la Autopista Buenos Aires-La Plata

Los accesos a la Ciudad de Buenos Aires concentran a diario un flujo vehicular que se vuelve insoportable en las horas pico. La Autopista Buenos Aires-La Plata es uno de los corredores más tensionados por la congestión. Esta semana, la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó una obra esperada: la construcción de un cuarto carril en el tramo más cargado de la traza.

Los trabajos comenzarán en noviembre y abarcarán 20 kilómetros en sentido hacia la Capital, desde el Acceso Sudeste hasta el peaje de Hudson. Se trata del sector que concentra entre 60 y 70 mil vehículos por día y donde el tránsito suele transformarse en un cuello de botella.

El plan no se limita a sumar un carril adicional. AUBASA detalló que habrá repavimentación integral de los tres carriles actuales, colocación de una carpeta asfáltica uniforme en los cuatro y nueva demarcación horizontal. El objetivo declarado es mejorar la seguridad y reducir los tiempos de viaje en uno de los accesos más usados al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Actualmente, la autopista ya cuenta con cuatro carriles desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. Con esta intervención, la ampliación se extenderá hacia el sur , cubriendo un tramo crítico para los automovilistas que circulan entre La Plata y la Ciudad.

La posición de la empresa

El presidente de AUBASA, José Arteaga, atribuyó el inicio de la obra a la decisión política de sostener la inversión pública: “El gobernador Kicillof y el ministro Katopodis tomaron la decisión de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”.

El gerente general, Pablo Ceriani, adelantó que en los próximos 60 días se definirá el plan para licitar el cuarto carril hacia La Plata, lo que permitirá completar la ampliación en ambas manos de la traza.

Una transformación para los usuarios

La ampliación apunta a aliviar los embotellamientos habituales en el tramo Hudson–Acceso Sudeste, considerado uno de los más críticos del corredor. Miles de familias que se desplazan diariamente entre la capital bonaerense y el conurbano sur esperan que la obra traiga viajes más rápidos y seguros.

La primera etapa se concretará hacia la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la segunda, aún en proceso de planificación, completará el cuarto carril en sentido a La Plata. Con ello, la autopista alcanzará cuatro carriles por mano a lo largo de su trayecto principal.