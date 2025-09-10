miércoles 10 de septiembre de 2025
Construirán un cuarto carril en un tramo de la autopista Buenos Aires - La Plata

Lo informó AUBASA. El trayecto se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta el peaje de Hudson. Es el tramo de mayor tránsito.

Por Agencia DIB
La autopista Buenos Aires - La Plata.

Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) confirmó la construcción de un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata-Buenos Aires. Los trabajos se desarrollarán en el sector de mayor tránsito, desde el Acceso Sudeste hasta el peaje de Hudson, en sentido hacia la capital bonaerense.

Las obras comenzarán en noviembre y abarcarán 20 kilómetros de extensión. El plan contempla no sólo la incorporación de un carril adicional -previsto en el proyecto original de la traza-, sino también la repavimentación de los tres carriles existentes, la colocación de una carpeta asfáltica uniforme y la demarcación horizontal.

Actualmente, la autopista ya cuenta con un tramo de cuatro carriles desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. Con la ampliación anunciada, Aubasa busca optimizar el sector que concentra entre 60 y 70 mil vehículos por día, con el objetivo de reducir tiempos de viaje y mejorar la fluidez en el tránsito hacia el sur del conurbano.

“La decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Gabriel Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, expresó José Arteaga, presidente de AUBASA.

Además, el gerente general de la empresa, Pablo Ceriani, informó que proyectan "la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos". Y cerró: "Se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires La Plata”. (DIB)

