Triple femicidio de Florencio Varela: allanaron la casa de "Alex", uno de los prófugos

Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, los tres prófugos por el triple femicidio de Florencio Varela.

En el marco de la intensa búsqueda de Alex Roger Ydone Castillo, la Justicia ordenó allanar su casa pocas horas después de que se emitiera un pedido de captura internacional en su contra. Ydone Castillo, de 50 años y nacionalidad peruana, habría participado en el triple crimen de Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

El nombre de Ydone Castillo surgió de las declaraciones de varios detenidos en la causa. Entre ellos, la de su amante, Florencia Ibáñez, sobrina del remisero Víctor Sotacuro, que estuvo en la escena criminal con un auto de apoyo. Ibañez dijo que “Alex” sería el dueño de la droga que habrían robado las tres jóvenes antes del crimen.

La orden de su detención fue realizada por el juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza. Este pedido de detención se suma al de los otros dos prófugos que aún tiene la Justicia: David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, el joven peruano detenido días atrás, sindicado como cabecilla de la banda narco.

Los sospechosos fueron identificados por los investigadores a partir de las cámaras de seguridad examinadas y del propio relato de los otros imputados, que hasta los ubicaron en la escena de los asesinatos.

En tanto, según el fiscal Arribas, en las próximas horas podrían darse más detenciones, y aseguró tener confirmada su hipótesis de que el móvil del crimen fue el robo de cocaína. Embed LA REUNIÓN PREVIA AL TRIPLE CRIMEN: PEQUEÑO J, SU TÍO, ALEX -DUEÑO DE LA DROGA, Y FLORENCIA, UN DÍA ANTES EN UN BAR

- Fue en Domínico.

- Investigan si allí se planificó el triple crimen.

- También hay registros de Pequeño J en Bernal. pic.twitter.com/8aP9TtRd6P — Vía Szeta (@mauroszeta) October 10, 2025 En tanto, los investigadores recabaron nuevos datos en un local de Villa Domínico, donde la banda narcocriminal se habría reunido para planear el triple femicidio. (DIB)

Para compartir en redes







