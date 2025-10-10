Asesinan a balazos en México un modelo y cantante marplatense

La policía de la Ciudad de México investiga el asesinato del modelo argentino.

El modelo y cantante argentino Federico “Fede” Dorcaz, de 29 años, fue asesinado de varios disparos durante la madrugada del viernes en Ciudad de México , en un hecho que conmocionó al mundo del espectáculo latinoamericano.

El joven, oriundo de Mar del Plata , conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee de alquiler por la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando fue interceptado por dos motociclistas armados que, según los primeros reportes, intentaron robarle el vehículo.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico”, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) en un comunicado difundido por la prensa local.

Testigos aseguraron que Dorcaz intentó escapar acelerando la camioneta, pero recibió al menos tres disparos antes de descender del vehículo y desplomarse sobre el asfalto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) caratuló el hecho como homicidio doloso y ordenó la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores, que escaparon hacia el Bosque de Chapultepec. Aunque en un principio se habló de un intento de robo, las autoridades no descartan que se haya tratado de un ataque planificado.

Un artista en plena proyección

Fede Dorcaz se encontraba radicado en México desde hacía varios años, donde había logrado insertarse en la escena musical y televisiva. Su muerte ocurrió justo cuando se preparaba para debutar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, emitido por la cadena Univisión, que expresó su pesar a través de un comunicado: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos. Su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”.

La producción del programa ¡Siéntese quien pueda!, donde también participaba, publicó una imagen en blanco y negro del modelo con la leyenda: “Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”.

De Mar del Plata al mundo

Nacido en Mar del Plata, Dorcaz inició su carrera como modelo a los 18 años, cuando firmó su primer contrato con una agencia de Barcelona, lo que le permitió participar en pasarelas y campañas internacionales.

Paralelamente, comenzó a desarrollar su faceta musical, presentándose en escenarios de España y luego en Los Ángeles, donde lanzó su álbum debut “Si tú quisieras” (2023). Su estilo pop romántico y su presencia escénica lo posicionaron como una figura en ascenso dentro del entretenimiento latino.

En México había participado en distintos festivales y programas televisivos, entre ellos el Carnaval de Campeche y los Premios Juventud, consolidando una carrera que combinaba música, moda y televisión.

Su último posteo en Instagram, realizado apenas 19 horas antes de su muerte, mostraba al artista dentro de los estudios de Televisa, sonriente y vestido con una remera blanca y saco gris. “Preparando algo grande”, había escrito.

Investigación en curso

La Policía mexicana analiza las cámaras de seguridad del anillo Periférico y de la colonia Ampliación Daniel Garza, en busca de pistas que permitan identificar a los agresores. Las imágenes muestran a dos motocicletas siguiendo la camioneta minutos antes del ataque.

Fuentes judiciales informaron que los delincuentes le robaron algunas pertenencias, entre ellas un reloj, joyas y dinero, aunque las características del ataque hacen sospechar de un crimen por encargo o ajuste de cuentas.

La Embajada Argentina en México mantiene contacto con las autoridades locales para acompañar la investigación y asistir a la familia del artista, que viajó al país para repatriar sus restos.

El asesinato de Fede Dorcaz causó un fuerte impacto en la comunidad artística argentina y mexicana, donde colegas y seguidores expresaron su tristeza y recordaron su compromiso con la música y la moda.

“Fede tenía un futuro enorme. Estaba en su mejor momento y lleno de proyectos”, escribió una colega y amiga del artista en redes sociales.