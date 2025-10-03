viernes 03 de octubre de 2025
Kicillof sobre el triple femicidio: "No sabemos si Pequeño J es la cabeza completa de una organización más grande"

El mandatario bonaerense habló en Mar del Plata sobre el trabajo realizado por la Policía Bonaerense, en conjunto con la Policía de Perú, para lograr las detenciones de Pequeño J y Matías Ozorio.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó este viernes el trabajo realizado por la Policía Bonaerense, en conjunto con la Policía de Perú, para lograr las detenciones de Pequeño J y Matías Ozorio, acusados por el triple femicidio de Florencio Varela. De todos modos, el mandatario deslizó una duda sobre la estructura narco: “No sabemos si Pequeño J es la cabeza completa de una organización más grande”.

Además, dejó críticas paras las fuerzas de seguridad nacionales, dependientes de la ministra Patricia Bullrich, a quien acusó de estar haciendo campaña de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

“No estaba su ingreso al país en la frontera y no estaba su salida del país en la frontera. Y eso es algo que excede a la provincia”, señaló Kicillof en referencia a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, nacido en Perú.

Kicillof concluyó: “Era una banda que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la provincia de Buenos Aires, la droga que hay se produce en países vecinos. Quiere decir que antes de que se distribuya en la provincia de Buenos Aires atraviesa 2 mil kilómetros por territorio nacional, por fuera de nuestra jurisdicción, y cruza fronteras”. (DIB)

