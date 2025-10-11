Karen Reichardt descalificó al kirchnerismo: "Es una enfermedad mental"

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Karen Reichardt cuestionó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , procesado y enviado a juicio oral por presunto abuso sexual y dijo que "el kirchnerismo es una enfermedad mental".

Reichardt, muy activa en redes pero sin presencia en los medios, apuntó contra Espinoza en X. Lo hizo comentando un video en el que el intendente bonaerense explicaba cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del 26 de octubre.

" Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo ", señalaba el mensaje en X que acompañaba el video en el que Espinoza hacía un instructivo para votar a Fuerza Patria. Pero Espinoza no es candidato del peronismo en las elecciones de octubre. Lo fue y ganó en su distrito en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Espinoza encabezó la lista de candidatos a concejales y Fuerza Patria obtuvo el 53,56 por ciento de los votos sobre el 28,62 por ciento de La Libertad Avanza . El dirigente fue procesado y enviado a juicio oral por el supuesto abuso sexual en mayo de 2021 de Rakauskas, quien trabajaba en su secretaría privada, al presuntamente intentar forzarla a tener relaciones sexuales durante una cena en el departamento de la mujer.

SOLO EN ARGENTINA. Un procesado por abuso sexual, es candidato y la gente lo tiene como ídolo. pic.twitter.com/UDQyso3ppS

Pese a que el Gobierno apeló, la decisión del juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla es que Reichardt sea la primera en la lista libertaria tras la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, el empresario detenido y acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una organización vinculada con el narcotráfico.

Familia de tradición peronista

Si se repasa la historia familiar de la conductora, animadora y vedette hoy devenida política, en los pagos de Lanús recuerdan a Eliseo Vázquez, un exconcejal que militaba en las huestes de Manolo Quindimil, todo un símbolo de los "barones" del Conurbano, pero cuyo real referente era Antonio Cafiero, el ex gobernador bonaerense peronista.

Karen Reichardt es, según figura en la Justicia Electoral, Karina Celia Vázquez. Su padre, Eliseo Vázquez, fue durante años referente del PJ local. Y en tiempos del intendente Quindimil, se desempeñó como empleado municipal y en 2006 fue elegido presidente de la Asociación Mutual Trabajadores Municipales de Lanús. Su nombre integra la nómina de dirigentes que articularon el poder territorial del PJ en el distrito durante décadas

La candidata libertaria se mantuvo muy activa en redes antes de ir a Monte Grande para encabezar un acto con fiscales de esa localidad bonaerense y volvió a apuntar sus críticas contra dirigentes del kirchnerismo.

El apuntado en este caso fue "Pitu" Salvatierra, el militante que fue delegado en la Villa 15 y uno de los líderes de la recordada toma del Parque Indoamericano y ahora fue electo legislador porteño. Reichardt comentó un video en el que Salvatierra, en el programa en el que participa en Futurock, dice las cosas que haría si fuera gobierno. Habla de nacionalizar empresas, subir retenciones y cobrar impuestos a las grandes fortunas.

"Este tipo está en el congreso… escúchenlo (no vomiten) , esta gente x años se creyeron los dueños de la Argentina , así piensa la q está presa con una tobillera!", cuestionó Reichardt.

También se pronunció, sin filtros, contra una militante que le gritó a la diputada libertaria por Santa Fe Romina Diez. "Sin cerebro... Fin", escribió, apelando al cierre de los mensajes que ya es una marca registrada del vocero Manuel Adorni.