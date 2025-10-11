Indicador clave: ¿qué puede pasar con el dólar tras el nuevo rescate del plan Milei?

El mercado de divisas local se prepara para una nueva semana de operaciones con los ojos puestos en la evolución de las cotizaciones del dólar . Luego de una semana marcada por la intervención oficial y la cercanía de eventos clave (como las elecciones), la atención se centra en si el Gobierno podrá mantener su estrategia de contención y hasta cuándo.

Existen cuatro frentes esencial que los expertos marcan para anticipar que puede suceder en el corto plazo.

El tipo de cambio mayorista (referencia para las operaciones de comercio exterior) y el dólar minorista han mantenido una relativa estabilidad, principalmente por la intervención del Banco Central (BCRA) y las ventas del Tesoro.

Las cotizaciones libres, como el Dólar Blue y los dólares financieros (MEP y CCL), son un termómetro de la desconfianza y las expectativas a corto plazo.

Dólar Blue: Tras alcanzar picos en jornadas recientes, el valor del dólar blue mostró una mínima alza, estabilizándose. Sin embargo, en el contexto preelectoral, la demanda de cobertura se mantiene alta. Dólar Futuro: Los contratos de dólar futuro han mostrado subas generalizadas, reflejando la expectativa de que el precio de la divisa se ajustará con mayor velocidad después de los comicios. Las posturas a fin de mes ya se ubican por encima del precio actual del mayorista, anticipando un ajuste post-electoral. Dolarización Preelectoral: La demanda de moneda extranjera para refugio se evidencia en que los depósitos en dólares alcanzaron un máximo para el año al inicio de octubre, lo que añade una presión constante sobre las cotizaciones alternativas.

Claves del Mercado Internacional y Datos de Interés

Si bien la dinámica local es la dominante, la cotización global del dólar (medida por el Índice DXY) también influye:

Dólar Global (DXY): El dólar estadounidense se ha mantenido relativamente estable. Los factores clave a nivel internacional para la próxima semana serán:Inflación en EE. UU.: El dato de inflación en Estados Unidos (que podría ser clave para las próximas decisiones de la Reserva Federal) será un foco de atención, aunque su publicación podría tener retrasos por cierres gubernamentales.Discurso de la Fed: Los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal (como Jerome Powell) serán observados para buscar señales sobre futuras políticas de tasas de interés, lo que impacta la fortaleza global del dólar. Pronóstico a Mediano Plazo: El Factor Electoral

Los analistas coinciden en que la presión cambiaria no cederá, y que el principal punto de inflexión será el resultado electoral: