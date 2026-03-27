viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 10:54

Tres muertos tras un violento choque de frente en la ruta 33, cerca de Guaminí

Ocurrió en horas de la mañana. Involucró a un VW Suran y una Ford Ranger. Los fallecidos iban en el auto.

Por Agencia DIB
El accidente en la ruta 33.&nbsp;

El accidente en la ruta 33. 

Tres personas murieron y una resultó con heridas de consideración este viernes como consecuencia de un choque frontal entre una camioneta y un auto en la ruta nacional 33, en el partido bonaerense de Guaminí.

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El incidente vial se produjo alrededor de las 8, a la altura de la denominada Bajada de Álamos y luego del impacto ambos rodados terminaron sobre la misma banquina, según informó la Policía.

La colisión fue protagonizada por un Volkswagen Suran, en el cual viajaban las tres víctimas fatales y una camioneta Ford Ranger. Este último vehículo estaba al mando de un hombre que fue trasladado con heridas al hospital de Guaminí.

En el lugar de la emergencia trabajaron bomberos de esa jurisdicción, policías de la Estación Policial Comunal Primera de Guaminí y la Policía Científica.

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