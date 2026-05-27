Servicio Penitenciario Bonaerense: 320 aspirantes pasaron a ser cadetes de primer año

Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llevó adelante este miércoles el acto institucional de conmemoración de la Revolución de Mayo y la ceremonia de paso de 320 aspirantes a cadetes de primer año.

La actividad se desarrolló en el gimnasio del instituto y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Plana Mayor del SPB y otras autoridades de la fuerza, además de familiares de los flamantes cadetes.

En la oportunidad alcanzaron el logro de pasar de aspirantes a cadetes 148 hombres y 172 mujeres, luego de aprobar el curso de ingreso y transitar casi tres meses de la carrera para ser oficiales del SPB.

Al respecto, la directora de la Escuela de Cadetes, María José Anaya, destacó la importancia de pasar de aspirantes a cadetes de primer año y recordó que a partir de ahora podrán usar el uniforme y las insignias, señal de un fuerte compromiso con el servicio a la sociedad.

Por su parte, el director General de Institutos de Capacitación, Antonio Mogica, resaltó que los aspirantes obtuvieron el primer logro institucional y que la ceremonia fue un gesto de bienvenida para afianzar la identidad penitenciaria. Fuente: Agencia DIB

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