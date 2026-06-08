El pueblo gastronómico Cortinez vuelve a recibir trenes

La estación ferroviaria de Cortinez.

Cortínez, también conocido como Cortines por su estación de tren, es un pueblito rural ubicado en el partido de Luján, que a partir del 22 de junio, volverá a formar parte del recorrido del servicio de larga distancia que une Retiro con Junín, una novedad que recupera la conexión ferroviaria directa.

La medida permitirá que los viajeros vuelvan a llegar en tren desde Buenos Aires a un destino que se hizo conocido por su tranquilidad y por su oferta gastronómica. Pero también desde esa fecha otras dos estaciones volverán a estar activas: Manzanares y Dr. Cabred.

Además de Cortines, este pueblo de 1.300 habitantes con construcciones históricas y espacios verdes forman parte de su atractivo, el servicio realiza paradas en localidades como Mercedes, Chacabuco y Junín, entre otras estaciones del recorrido.

Las tarifas vigentes desde junio de 2026 muestran que el pasaje entre Retiro y Cortines tiene valores que arrancan en torno a los $4.900 en tarifa T2 y alcanzan aproximadamente $6.300 en tarifa T1, según el día elegido para viajar. Además, los jubilados cuentan con un descuento del 40%, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo presentando la documentación correspondiente.

Para compartir en redes









Temas Trenes

Luján