martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 12:37

Axel Kicillof suspendió su actividad en Mar del Plata por el accidente en la Ruta 2

El gobernador iba a cerrar la primera jornada de un encuentro del OPISU, al que se dirigían los ocupantes del micro que volcó a la altura de General Pirán.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa.&nbsp;

El gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa. 

Los pasajeros del micro de Turismo New Bus que volcó en la Ruta 2 a la altura de General Pirán se dirigían a participar del 1º Encuentro Internacional de Hábitat Popular organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) en Mar del Plata. La actividad fue suspendida tras el siniestro que dejó al menos dos muertos y numerosos heridos. El gobernador Axel Kicillof iba a cerrar la primera jornada del encuentro.

Más noticias
Axel Kicillof junto a Roberto Baradel y Oscar “Colo” Isasi.

Mientras negocian paritarias, gremios piden que se apruebe el Presupuesto
Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui, murió hoy a los 84 años.

Murió Juan José Mussi, uno de los últimos "barones del Conurbano"

Algunos medios afirmaron que en el colectivo viajaban "militantes que iban a un acto del gobernador", pero de manera oficial se informó: "Queremos aclarar que las personas involucradas eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político".

Según el padre “Paco” Olveira, que viajaba en el colectivo en cuestión, el contingente estaba integrado por “personas de villas y asentamientos y también profesionales” que iban a “un encuentro que se estuvo preparando con mucho cariño y con mucho esfuerzo”.

“Nuevos enfoques”

El encuentro del OPISU iba a realizarse este martes y miércoles bajo la consigna “Nuevos enfoques desde el desarrollo y la planificación urbana: una mirada federal y regional”.

Entre los participantes se encontraban Pablo López, el ministro de Economía bonaerense; Felipe Vera, coordinador del Cono Sur en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID; María Frascarelli, especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial; y Fernando Murillo, coordinador de Programas de Hábitat de la ONU.

También iban a participar Evangelina Velazco, directora de Planificación Urbana y Territorial del Gobierno provincial; Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos; Antonio de la Cueva, especialista en Derecho Urbano; Alfredo Garay, especialista en planificación urbana, y Andrés Watson, jefe comunal de Florencio Varela, entre otros funcionarios y dirigentes bonaerenses.

Temas
Ver más

Mientras negocian paritarias, gremios piden que se apruebe el Presupuesto

Murió Juan José Mussi, uno de los últimos "barones del Conurbano"

Axel Kicillof apuesta a tener esta semana un paquete de leyes económicas clave

Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad

Kicillof destacó los avances de la Ruta del Cereal, clave para la producción agropecuaria

"Sin leyes no hay vida": Kicillof se endurece y lleva a la paritaria la presión por el endeudamiento

Bianco acusa al Gobierno de Milei de "discriminación política"

Otros dos gobernadores visitaron Casa Rosada: ahora Leandro Zdero y Alberto Weretilneck

Gabriel Katopodis duda entre asumir su banca o seguir de ministro de Kicillof

Para el embajador argentino en EE.UU., el acuerdo comercial favorecerá a PBA

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El micro quedó volcado a un costado de la Ruta 2.

Volcó un micro en la Ruta 2 a la altura de General Pirán: 2 muertos y varios heridos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa. 

Kicillof suspendió su actividad en Mar del Plata por el accidente en la Ruta 2

Por  Agencia DIB