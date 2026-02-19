jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 08:40

Trabajadores de Fate protestan en la Panamericana tras el cierre de la empresa

La protesta es en medio del paro general y en rechazo a la reforma laboral. Fate decidió cerrar y despedir a sus 900 trabajadores.

Por Agencia DIB
La protesta de Fate en la Panamericana. (Foto: Frente de Izquierda)

Trabajadores de Fate, docentes nucleados en Ctera y organizaciones sociales protestan este jueves sobre la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes, en reclamo por el cierre de la empresa y para oponerse a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La protesta de los trabajadores de Fate.

Trabajadores en la planta de FATE. 

Los manifestantes realizaron el corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, en medio del paro general dispuesto por la CGT.

En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería Nacional que solicitó a los trabajadores si podrían al menos liberar medio carril de la citada Autopista, lo que finalmente ocurrió.

De todas maneras, se informó que, si bien la circulación en la zona no es como la que hay habitualmente en un día laboral, quienes deban ir por el lugar donde se encuentra la protesta, pueden desviarse por la Avenida Avellaneda.

