lunes 16 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 11:18

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por posibles despidos

Empleados del organismo dependiente del Ministerio de Defensa denuncian una inminente y masiva reducción del personal.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el Servicio Meteorológico Nacional.&nbsp;

Novedades sobre el Servicio Meteorológico Nacional. 

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendieron la alarma ante la posibilidad de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, avance con despidos masivos dentro del organismo y reclamaron que las autoridades se pronuncien públicamente sobre la situación.

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El plan se aplicaría sobre la mayoría de la planta del SMN, que hoy ronda las 900 personas. Según denunciaron desde el gremio ATE, si se concreta esa reducción, significaría el fin de muchas de las tareas que actualmente realizan y que son vitales para garantizar la información climática a la población.

Según explican, muchas áreas, algunas en el interior bonaerense, ya están trabajando al límite por falta de personal. En varios sectores los turnos se cubren con horas extras para que las estaciones no queden sin observadores.

“Por el momento es una amenaza de despidos masivos. La cantidad de trabajos está muy por debajo de la planta óptima. Y cualquier despido hace que el servicio no pueda llevarse a cabo. Es muy preocupante”, señaló Silvina Romano, delegada de ATE. Además, dijo que “piensan hacerlo masivo”.

“Está alineado con la decisión de liquidar el Estado que conocemos, liquidar la soberanía, todo”, enfatizó a Radio 750. “Habría que preguntarle a Milei cómo lo reemplazarían. Hoy por hoy, no existe un servicio meteorológico que no esté manejado por el Estado”, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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