domingo 05 de octubre de 2025
5 de octubre de 2025 - 10:04

Tormentas con mucho viento en la provincia de Buenos Aires: destrozos en Olavarría

En el distrito hubo abundantes lluvias, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de 89 kilómetros por hora. La localidad más afectada, Loma Negra.

Por Agencia DIB
Destrozos en el distrito de Olavarría por el temporal que afectó a la provincia de Buenos Aires.

Verte TV

Prácticamente toda la provincia de Buenos Aires estaba bajo alertas meteorológicas y, tal como se anunciaba, el calor dio paso a tormentas y, particularmente, fuertes vientos. Y el distrito de Olavarría fue uno de los más castigados este fin de semana.

Saintout y los homenajeados. (Foto: Instituto Cultural)

Con emotivos homenajes, comenzó el FICPBA 2025 en La Plata
octubre es una fiesta con asados, alfajores, cerveza, flores, jazz, libros y deportes

Octubre es una fiesta con asados, alfajores, cerveza, flores, jazz, libros y deportes

La ciudad entró en alerta naranja después de las 18 del sábado por tormentas fuertes. Las mismas estuvieron acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que alcanzaron los 89 kilómetros por hora a las 19.20, según informa el sitio Verte TV. Esta situación ocasionó destrozos en diferentes puntos del partido.

Temporal Olavarría 02
Olavarría castigada por el temporal de este fin de semana.

Siempre de acuerdo con Verte TV, la localidad más afectada fue Loma Negra, en especial el club local, donde se registró la caída de algunos árboles. Uno de ellos de gran porte se desplomó en el playón de básquet que se encuentra delante del estadio de fútbol.

En el predio de la Sociedad Rural, la carpa montada para una fiesta quedó destruida producto de las fuertes ráfagas de viento. En otros barrios se produjeron anegamientos en diferentes sectores.

Servicio Meteorológico Nacional
Alerta amarilla por vientos para la provincia de Buenos Aires

Servicio Meteorológico Nacional: alerta amarilla por vientos

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos para gran parte de la provincia de Buenos Aires, de norte a sur, de oeste hacia el centro.

Las áreas alcanzadas serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros horarios, y ráfagas que podrán alcanzar localmente los 75 kilómetros por hora. (DIB)

