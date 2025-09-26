Alerta amarilla por lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires

El invierno se despide con tormentas y una caída de la temperatura

El nivel amarillo de alerta advierte a la población sobre la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Los eventos podrán ser ocasionalmente fuertes y de variada intensidad, ya que la inestabilidad está generada por una ciclogénesis de rápido desarrollo.

Las lluvias copiosas se darán principalmente en los distritos del este y centro bonaerenses, mientras que las tormentas , con actividad eléctrica, se desarrollarán en el noroeste de la provincia.

alerta lluvias y tormentas 27 sept

En tanto, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, “se espera una fuerte intensificación del viento noreste entre el jueves y el viernes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas que pueden superar los 50 km/h.”. Además, el comienzo del fin de semana en la región llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

“Esta situación, que involucrará la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un comienzo de fin de semana muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el retorno de lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó Garavaglia, refiriéndose a la ciclogénesis que se gestaría hacia el sábado.

Así, con el avance de un frente frío durante la noche de este viernes, podrían darse tormentas de intensidad significativa en San Luis, La Pampa, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

lluvia 1 (3) El sábado se esperan lluvias en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Recomendaciones

Ante fuertes precipitaciones, ya sea de lluvia, granizo, graupel o fuertes tormentas, en el nivel amarillo de alerta el SMN aconseja:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

(DIB)