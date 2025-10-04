La Asesoría General actualizó el Plan Estratégico Cuatrienal

El Asesor General Santiago Pérez Teruel. (Archivo)

En el marco del Plan Estratégico Cuatrienal 2024-2027, y conforme a lo dispuesto en el eje Gobierno Abierto, la Asesoría General de Gobierno publicó una nueva actualización del Compendio de Dictámenes en materia municipal, que abarca el período comprendido entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

Al igual que en ediciones anteriores, se reúnen dictámenes no vinculantes elaborados a solicitud de los municipios bonaerenses. Abordan una amplia gama de temas: ordenamiento territorial, régimen de bienes municipales, funcionamiento de los concejos deliberantes, potestad sancionatoria y responsabilidad de funcionarios y agentes comunales.

La publicación mantiene la metodología tradicional de exposición de hechos, reseña normativa, análisis y conclusión, consolidando un acervo homogéneo y en constante evolución. Con ello, se busca aportar seguridad jurídica y fortalecer el rol institucional de los gobiernos locales en armonía con las competencias provinciales y nacionales.

