Con emotivos homenajes, comenzó el FICPBA 2025 en La Plata

El Tercer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA ) tuvo su ceremonia de apertura en la Sala Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. En ella hubo un show musical de Lito Vitale, junto a la participación de Juan Carlos Baglietto, Emme y GSony, que repasaron las canciones más memorables del cine argentino.

En el evento, encabezado por la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y la directora del Festival, Paula de Luque, se reconoció la trayectoria de Luis Ortega, Julieta Díaz, Pablo Echarri, Osmar Núñez y Lita Stantic.

“Es un tiempo de crueldad, con este plan de saqueo que busca quebrar el corazón de nuestra cultura. Es por eso que en nuestros barrios y en nuestras plazas se va a proyectar y a disfrutar del cine, que tiene que ser para todos”, sostuvo Saintout.

También hubo un emotivo homenaje a Alejandra Darín, actriz y dirigente que desde diciembre de 2011 hasta su fallecimiento en enero de este año ejerció la presidencia de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Antonia Bengoechea, su hija, agradeció el homenaje a su madre y resaltó: “Sé quién fue como mujer, como persona, como amiga, como compañera, como presidenta, como militante y sé quién sigue siendo porque la llevo adentro mío en cada cosa que hago”.

Entre los referentes del cine nacional que fueron reconocidos se destacó Luis Ortega, director de la premiada “El jockey” quien resaltó “la importancia de estar acá, de tener nuestro espacio y dejar de mirar a Estados Unidos. Este es nuestro momento”. Por su parte la actriz Julieta Díaz afirmó: “Hoy, 1 de octubre, las familiares, personas con discapacidad y los prestadores y prestadoras estuvimos en Plaza de Mayo porque en Senadores y en Diputados se aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad que está promulgada y tienen que salir las partidas”.

Diez días a puro cine en el FICPBA

El festival, que se desarrolla del 1 al 9 de octubre, cuenta con cinco competencias principales: Internacional Largometraje de Ficción y de Documental; Largometraje y Cortometraje Bonaerense. Además hay tres secciones nuevas como Continentes, panorama internacional; Tramas, panorama nacional y Espectro, panorama bonaerense.

FICPBA tiene lugar en La Plata con proyecciones libres y gratuitas en Cinema Paradiso (Calle 46 entre 10 y 11), Cine Select del Pasaje Dardo Rocha (Calle 50 entre 6 y 7); en el EcoSelect de Plaza Islas Malvinas (Av. 51 y Av. 19), el Anexo de la Cámara de Diputados PBA (Av. 53 entre 8 y 9), en el Planetario de la UNLP (Av. Iraola y Calle 118) y en el Colegio de Arquitectos de la Provincia (Calle 54 N° 315).

(Más información y la programación en la página oficial del Festival)