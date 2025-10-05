domingo 05 de octubre de 2025
5 de octubre de 2025 - 09:22

Peregrinación a Luján: "Con una Madre así, seguimos caminando, no aflojamos"

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidió la misa de la peregrinación a Luján y en su homilía destacó el amor maternal de María.

Por Agencia DIB
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva﻿.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva﻿.

Miles de peregrinos llegaron este domingo a la basílica de Nuestra Señora de Luján, tras caminar más de 60 kilómetros desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. La 51ª Peregrinación Juvenil se realizó bajo el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza", en una jornada marcada por altas temperaturas y una lluvia intensa en el tramo final del recorrido.

Más noticias
Los peregrinos se encontrarán con la tormenta en cercanías de la Basílica de Luján.

Del calor a la alerta naranja por tormentas: cómo va a estar el clima en el recorrido de la Peregrinación Juvenil a Luján
Los peregrinos se encontrarán con la tormenta en cercanías de la Basílica de Luján.

Del calor a las tormentas: cómo va a estar el clima en el recorrido de la Peregrinación Juvenil a Luján

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidió la misa central y en su homilía destacó el amor maternal de María: "Hoy nosotros también te venimos a decir que necesitamos de tu amor de Madre, ese amor que cura, que no juzga, que nos levanta y nos anima en la esperanza".

García Cuerva, citado por la agencia AICA, llamó a confiar en la mirada tierna y compasiva de la Virgen: "Conforta nuestras vidas y nos sostiene en medio de las cruces personales, de los dolores y de las tristezas", y alentó a los peregrinos a mantener el compromiso con un país más justo y fraterno.

Embed - Santa Misa - Peregrinación Juvenil a Luján 2025

"Con una Madre así, y a pesar de tantas cruces pesadas que carga nuestro pueblo, seguimos caminando; no aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños", afirmó, al exhortar a vivir la esperanza como confianza, gratitud y fortaleza ante la adversidad.

El arzobispo porteño advirtió que "hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido al camino de sus vidas y han detenido su marcha", y señaló: "Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad".

"Por ellos también peregrinamos, los traemos en la mochila del alma, porque no queremos ser un pueblo indiferente ante tanto dolor, ni tampoco dejarnos ganar por la impotencia del no se puede", agregó.

Finalmente, García Cuerva invitó a los fieles a llevar el impulso de la peregrinación a la vida cotidiana: "Podremos detener nuestros pies para descansar, pero no detendremos el corazón, porque estos corazones volverán a sus hogares movilizados por el amor de una Madre que nunca nos deja solos y nos anima a caminar con esperanza". (DIB)

Temas
Ver más

Del calor a la alerta naranja por tormentas: cómo va a estar el clima en el recorrido de la Peregrinación Juvenil a Luján

Del calor a las tormentas: cómo va a estar el clima en el recorrido de la Peregrinación Juvenil a Luján

El Gobierno bonaerense acompañará la 51ª Peregrinación a Luján con un amplio operativo

Mar del Plata: vandalizaron la "Escalera Imperial", reinaugurada el sábado

Atahualpa Yupanqui: una escuela de General Madariaga ya lleva su nombre

Tormentas con mucho viento en la provincia de Buenos Aires: destrozos en Olavarría

La Asesoría General actualizó el Plan Estratégico Cuatrienal

FICPBA:  Francisco Suárez lleva su comedia futbolera al cine

Mar del Plata: un jubilado ganó más de $300 millones en la Quiniela Plus

Lectura, innovación y cultura: comenzó la sexta Feria del Libro en Malvinas Argentinas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Destrozos en el distrito de Olavarría por el temporal que afectó a la provincia de Buenos Aires.

Tormentas con mucho viento en la provincia de Buenos Aires: destrozos en Olavarría

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Escalera Imperial de Mar del Plata, vandalizada un día después de su reinauguración.

Mar del Plata: vandalizaron la "Escalera Imperial", reinaugurada el sábado

Por  Agencia DIB