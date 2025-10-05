Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No vamos a permitir que una operación maliciosa frene el cambio"

El presidente Javier Milei junto al por entonces candidato a diputado José Luis Espert el jueves en el penal de Ezeiza al presentar la reforma del Código Penal.

El presidente Javier Milei trató de darle un final a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura y a través de un mensaje en redes sociales, dijo que “no se permitirá que una operación maliciosa frene el cambio” y pidió unidad dentro de su espacio político.

Con un mensaje breve pero cargado de contenido político, Javier Milei buscó este sábado contener el impacto de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional. En redes sociales, el mandatario valoró la decisión de su ex aliado y la enmarcó dentro de un gesto para “proteger el proceso de cambio” que impulsa su gobierno.

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont

“El cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, escribió el Presidente en su cuenta de X, validando la versión de Espert, quien denunció una maniobra para dañar a La Libertad Avanza.

Milei busca reordenar la interna

El mensaje tuvo como objetivo reordenar la interna libertaria y enviar una señal de liderazgo tras varios días de incertidumbre. Sin mencionarlo directamente, Milei justificó la salida del economista como una decisión “necesaria” para preservar la estabilidad del espacio. “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, afirmó.

En plena campaña y a menos de un mes de las elecciones, el Presidente intentó dar un mensaje de continuidad y fortaleza, luego de un episodio que sacudió la estrategia electoral.

“Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo”, escribió Milei en el tramo final de su publicación, reafirmando su discurso contra la “casta” política. Y cerró con una consigna que volvió a convertirse en bandera de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.