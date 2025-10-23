Terror en Mar Chiquita: un puma anda suelto y ordenan a los habitantes encerrarse en sus casas

Un puma como el que apareció en Mar Chiquita.

En la localidad bonaerense de Mar Chiquita fue avistado un puma suelto y se pidió a los vecinos permanecer en sus viviendas hasta que el animal salvaje sea atrapado o se aleje de la zona urbana. En un video se lo pudo ver saltando alambrados de las propiedades del lugar.

El video fue filmado por una cámara de seguridad, donde se lo ve circulando de noche en una zona loteada de pastizales en la zona urbana cercana a Mar Chiquita, en la localidad de Santa Elena.

Embed - El PumA que apareció en Mar Chiquita

El animal, en el video, está en la zona de Santa Elena, entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata, pero después se lo vio en Mar Chiquita y sospechan que eseguiría en la zona. Defensa Civil de Mar Chiquita y Policía rural realizan un operativo para dar con el animal y trasladarlo a zona silvestre.

Mientras tanto, desde las autoridades se solicitó que permanezcan en sus hogares para estar a resguardo de un posible ataque del animal asustado, ya que rara vez ataca a seres humanos. (DIB)

