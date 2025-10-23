jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 14:32

Terror en Mar Chiquita: un puma anda suelto y ordenan a los habitantes encerrarse en sus casas

El puma fue detectado en un video de seguridad en la zona loteada de Santa Elena .Defensa Civil da y Policía Rural realizan un amplio operativo.

Por Agencia DIB
Un puma como el que apareció en Mar Chiquita.

Un puma como el que apareció en Mar Chiquita.

En la localidad bonaerense de Mar Chiquita fue avistado un puma suelto y se pidió a los vecinos permanecer en sus viviendas hasta que el animal salvaje sea atrapado o se aleje de la zona urbana. En un video se lo pudo ver saltando alambrados de las propiedades del lugar.

Un avión de Aerolíneas Argentinas.

Los vuelos de Aerolíneas sufrirán demoras y cancelaciones este viernes
Los huesos de la garra del Huayracursor jaguensis.

La Universidad Nacional de La Plata participó del hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

El video fue filmado por una cámara de seguridad, donde se lo ve circulando de noche en una zona loteada de pastizales en la zona urbana cercana a Mar Chiquita, en la localidad de Santa Elena.

Embed - El PumA que apareció en Mar Chiquita

El animal, en el video, está en la zona de Santa Elena, entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata, pero después se lo vio en Mar Chiquita y sospechan que eseguiría en la zona. Defensa Civil de Mar Chiquita y Policía rural realizan un operativo para dar con el animal y trasladarlo a zona silvestre.

Mientras tanto, desde las autoridades se solicitó que permanezcan en sus hogares para estar a resguardo de un posible ataque del animal asustado, ya que rara vez ataca a seres humanos. (DIB)

La gallinita, la popular golosina. 

La Anmat prohibió la elaboración y venta de "la gallinita", la popular golosina

Por  Agencia DIB