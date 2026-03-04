miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 08:56

Un puma suelto en Hudson causa temor en un barrio privado

El animal fue captado por las cámaras del barrio, lindero al Parque Pereyra Iraola. Se desplegó un intenso operativo de búsqueda.

Por Agencia DIB
El puma captado por las cámaras de seguridad del barrio privado.

Captura de video

Un puma silvestre fue captado por cámaras de seguridad mientras caminaba por los jardines de un barrio privado lindero al Parque Pereyra Iraola, en Berazategui. Desde entonces, el animal es intensamente buscado por las autoridades, que desplegaron un operativo preventivo en el área.

El episodio ocurrió en la localidad de Hudson. Las imágenes, que se difundieron rápidamente entre vecinos, confirmaron la presencia del felino en una zona urbanizada y encendieron las alertas.

Monitoreo y rastreo

Tras el aviso se activó un procedimiento conjunto con recorridas preventivas, monitoreo permanente y colocación de jaulas y cámaras especiales. En el lugar trabajan equipos de Defensa Civil municipal y personal de Fauna de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de resguardar tanto a los vecinos como al propio ejemplar y evitar cualquier situación de riesgo.

La proximidad con el Parque Pereyra Iraola -una de las reservas forestales más extensas de la región, lindante con la localidad platense de Villa Elisa- hace presumir que el animal pudo haberse desplazado desde allí, posiblemente en busca de alimento o desorientado por factores ambientales.

También intervino el proteccionista Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, quien explicó que por su comportamiento todo indica que se trata de un animal silvestre en tránsito y no de un ejemplar que haya estado en cautiverio.

El Puma concolor habita principalmente sierras, montes, bosques y zonas rurales abiertas. Especialistas recordaron que estos felinos pueden recorrer grandes extensiones y se caracterizan por su extrema cautela. Por instinto, suelen evitar el contacto humano y alejarse ante la presencia de personas.

Recomendaciones

Ante la inquietud vecinal, la Dirección de Fauna provincial pidió actuar con prudencia: no intentar acercarse ni perseguir al animal y dar aviso inmediato ante cualquier nuevo avistamiento.

Además, recomendaron no dejar mascotas solas durante la noche, mantener encendidas las luces exteriores y reforzar las medidas preventivas hasta tanto finalice el operativo.

En caso de detectar la presencia del puma, solicitaron comunicarse al 911 o al 103 (Defensa Civil), mientras continúan las guardias en la zona costera de Hudson.

Fuente: Agencia DIB

