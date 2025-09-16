Alerta en Pilar: un puma generó sorpresa y temor en inmediaciones de un barrio cerrado

Un puma fue detectado este martes a la madrugada en el barrio cerrado Pilar del Este, en el partido bonaerense de Pilar . Las autoridades del lugar pidieron evitar el contacto con el animal y dar aviso a Defensa Civil .

El puma pudo captarse pasadas la 1.30 de la madrugada por las cámaras de seguridad del lugar y por fortuna no causó desmanes ni ataques. Ante la novedad, el complejo de viviendas emitió un comunicado para sus residentes: "Estimada comunidad, les informamos que durante la madrugada y mañana de hoy hemos visto en el perímetro externo a través de nuestro sistema de CCTV la presencia de un puma. Les solicitamos tengan a bien, si llegaran a verlo, llamar directamente a Defensa Civil (103) y posteriormente avisar a la guardia para que haga lo propio".