Alerta en Pilar: un puma generó sorpresa y temor en inmediaciones de un barrio cerrado

El animal fue captado por las cámaras de seguridad del lugar durante la madrugada y por fortuna no causó desmanes ni ataques.

¿Qué hacer ante la presencia de un puma?
Un puma fue detectado este martes a la madrugada en el barrio cerrado Pilar del Este, en el partido bonaerense de Pilar . Las autoridades del lugar pidieron evitar el contacto con el animal y dar aviso a Defensa Civil.

El puma pudo captarse pasadas la 1.30 de la madrugada por las cámaras de seguridad del lugar y por fortuna no causó desmanes ni ataques. Ante la novedad, el complejo de viviendas emitió un comunicado para sus residentes: "Estimada comunidad, les informamos que durante la madrugada y mañana de hoy hemos visto en el perímetro externo a través de nuestro sistema de CCTV la presencia de un puma. Les solicitamos tengan a bien, si llegaran a verlo, llamar directamente a Defensa Civil (103) y posteriormente avisar a la guardia para que haga lo propio".

Embed - Cámaras de seguridad detectaron a un puma en un barrio de Pilar

Fuentes del municipio bonaerense aseguraron que en el lugar trabajan la Policía bonaerense, Fauna de la provincia de Buenos Aires, personal del parque Temaiken y la Guardia Urbana de Pilar con un dron para localizarlo.

PUMA

(DIB)

Ver más

La Provincia intervino en el conflicto entre transportistas de granos y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda, con sede en la localidad de Agustín Roca, partido de Junín.

Junín: disputa entre transportistas y la Cooperativa Defensa de Agricultores

