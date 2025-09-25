jueves 25 de septiembre de 2025
25 de septiembre de 2025 - 20:51

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

La cartera sanitaria recordó que en pocos pasos, a través del sitio de telemedicina Mi Salud Digital Bonaerense, se puede ingresar al ChatBot especializado.

Por Agencia DIB
telemedicina-1500x1000

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires destacó la importancia de contar con un sistema de teleconsultas al servicio de los ciudadanos bonaerenses, ya que "las consultas virtuales contribuyen a ordenar la atención presencial, descomprimir las salas de espera y facilitar la atención desde donde estés".

En esa línea, la cartera sanitaria recordó que en pocos pasos, a través del sitio web Mi Salud Digital Bonaerense, se puede ingresar al ChatBot especializado y seleccionar la opción Telemedicina. Las consultas pueden ser personales, para terceros e incluso para menores de 13 años a cargo.

Telemedicina beneficios

A través del sitio se puede acceder a consultas con médicos en forma virtual, se puede llevar un registro de las vacunas aplicadas, habilita para sacar turnos en centros de salud y para solicitar recetas. Además, permite registrar enfermedades crónicas y los medicamentos que se consumen.

E el marco de la campaña de vacunación contra el dengue, los usuarios podrán solicitar turno para vacunarse en forma gratuita en cualquier municipio de la provincia.

El sitio es seguro y fácil de utilizar, y de acuerdo al requerimiento, se alcanzará la solución correcta a una consulta a distancia. (DIB)

