miércoles 25 de febrero de 2026
25 de febrero de 2026 - 18:29

Tandil: el Banco Hipotecario define el futuro de su sucursal en la ciudad

Estuvo en Tandil un representante de la casa central con el objetivo de realizar una evaluación integral de la plaza y del funcionamiento de la dependencia.

Por Agencia DIB
La sucuarsal del Banco Hipotecario en Tandil.

La sucuarsal del Banco Hipotecario en Tandil. 

Diario El ECO.

En medio de la incertidumbre por el posible cierre de la sucursal local del Banco Hipotecario, días atrás llegó a Tandil un representante de la casa central con el objetivo de realizar una evaluación integral de la plaza y del funcionamiento de la dependencia ubicada en la calle Rodríguez al 700.

Durante su estadía, el enviado mantuvo encuentros con clientes y referentes del sector productivo, entre ellos integrantes de la Cámara Empresaria de Tandil. En esas reuniones se relevaron necesidades de financiamiento y demanda de servicios, además de evaluarse el rol de la sucursal en el entramado económico local y regional. También recorrió las instalaciones y dialogó con el personal para analizar el desempeño operativo de la dependencia.

De acuerdo con lo trascendido, el informe que surgirá de este relevamiento incluirá un diagnóstico sobre el potencial productivo y comercial de la ciudad, así como el vínculo que la entidad mantiene con clientes particulares, empresas y proyectos ligados al sector de la construcción. Se espera que en los próximos días haya definiciones sobre la continuidad de las operaciones, una decisión que mantiene en vilo a trabajadores, usuarios y actores económicos de Tandil.

La sucursales de Tandil y Junín

Tal como informó la agencia DIB el mes pasado, el Banco Hipotecario había confirmado el cierre de su sucursal de Tandil, una de las más importantes del interior bonaerense, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes. En aquel momento, el cierre fue confirmado por el titular del gremio La Bancaria, seccional Tandil, Juan Manuel Carri, después de comunicarse con las autoridades regionales de la entidad.

Luego se supo que el Banco Hipotecario enviaría personal calificado para evaluar la sucursal y determinar su futuro, según confirmaron desde la Asociación Bancaria Tandil, tras una reunión que mantuvieron los representantes de los trabajadores con autoridades de la entidad en Buenos Aires.

En este contexto, a comienzos de febrero de 2026 también trascendió que la sucursal Junín podría cerrar sus puertas dentro de cuatro meses, según informó el secretario general de La Bancaria local, Abel Bueno.

Fuente: Agencia DIB

La industria láctea en crisis. 

Confirman la quiebra de ARSA: un golpe para 180 familias en Lincoln

