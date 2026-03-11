Tandil: nuevo Centro de Capacitación Terrestre destinado al personal de los aviones caza F-16

Autoridades de la Fuerza Aérea Argentina inauguraron este miércoles en la VI Brigada Aérea de Tandil un Centro de Capacitación Terrestre destinado al personal del Programa F-16. El nuevo espacio estará dedicado a la formación de mecánicos, electricistas, armeros y otros especialistas que trabajarán en el mantenimiento de los aviones de combate.

Según informó el medio local El Eco de Tandil , el edificio se encuentra dentro del área de la base asignada al programa que incorpora a la fuerza los aviones adquiridos a Dinamarca. Allí también está ubicada la aeronave identificada como “25”, que no se emplea para vuelos sino para tareas de instrucción y preparación técnica del personal.

Mientras continúan los trabajos finales de puesta en marcha, está previsto que en el corto plazo lleguen instructores provenientes de Estados Unidos. Estos especialistas dictarán las capacitaciones junto con integrantes de la fuerza argentina que ya completaron su formación en ese país. La meta es consolidar una base de personal capacitado que pueda encargarse del mantenimiento de los aviones y, al mismo tiempo, transmitir esos conocimientos a las futuras promociones.

Del acto de inauguración participaron el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare , jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el brigadier Gustavo Javier Valverde , titular de la Fuerza Aérea; el vicealmirante Juan Carlos Romay , jefe del Estado Mayor General de la Armada; y el general de división Oscar Santiago Zarich , jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones del Centro de Capacitación, que recibió la bendición del capellán mayor de la Fuerza Aérea, el padre César Tauro. Posteriormente ingresaron al hangar principal para la ceremonia central, que incluyó la entrega de diplomas y distintivos a los primeros egresados de la formación terrestre del Programa F-16. Se trata de efectivos que fueron instruidos en Estados Unidos y que, según consigna El Eco, también participarán en la capacitación de nuevos integrantes.

“El Centro de Capacitación tiene como misión capacitar, perfeccionar y certificar al personal asignado al mantenimiento y sostenimiento técnico del sistema de armas F16 de la Fuerza Aérea. Su visión es consolidarse como un centro de excelencia, catalizador de la transformación tecnológica y cultural, y un área de mantenimiento de la red de cuarta generación, formando una nueva generación de líderes técnicos capaces de sostener las más altas tasas de seguridad operacional y eficiencia logística”, se leyó durante el acto.

Al tomar la palabra, Valverde felicitó a los egresados y recordó que hace apenas un año el Programa F-16 llegó “a esta Brigada gloriosa y heroica para dar los primeros pasos de la incorporación del sistema de armas F16”. En ese sentido, afirmó que tanto la Fuerza Aérea como el resto de las fuerzas armadas argentinas se sienten orgullosas del trabajo realizado y aseguró que “con este sistema de armas los cielos de la patria van a tener una seguridad suprema”.

El brigadier también señaló que la puesta en marcha del programa implicó “un desafío que no se detiene y no se va a detener”. En esa línea, remarcó el avance de la iniciativa al recordar que “esto era solo un campo, y un año después nos encontramos para inaugurar este centro de capacitación de excelencia”.

Fuente: Agencia DIB