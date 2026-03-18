Dictan la conciliación obligatoria y no habrá paro en los aeropuertos

Viajeros llegando a la Argentina.

La Secretaría de Trabajo de la Nación anunció la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por lo que durante el fin de semana largo habrá vuelos con normalidad.

La medida tendrá vigencia por el plazo de quince días a partir de las 9 de la mañana de este miércoles 18 de marzo, con el objetivo de “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”.

Al mismo tiempo, la cartera que se mueve bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical y a los trabajadores representados “a dejar sin efecto durante el período de conciliación toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”.

En paralelo, la dependencia encabezada por Julio Cordero dispuso que la ANAC deberá abstenerse de “adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas” en los aeropuertos.

El paro, que se iba a desarrollar entre este miércoles y el 24 de marzo y afectaría el servicio en una veintena de aeropuertos del país, se justificaba según ATE en que el Gobierno no pagó los aumentos acordados con la administración nacional. Fuente: Agencia DIB

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