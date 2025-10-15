Sorpresa y preocupación: los Hells Angels "de fiesta" en La Plata, pero sin sus motos

Los Hells Angels en las calles de La Plata.

Decenas de integrantes del Hells Angels Motorcycle Club, la agrupación motoquera más famosa y temida del mundo, coparon hoteles, confiterías y comercios del centro de La Plata, aunque sin sus motos. La presencia llamó la atención de vecinos y autoridades: los Hells Angels llegaron para una reunión internacional que se realiza hoy, aunque ya no en La Plata, sino en Berazategui, luego de que el encuentro planificado en Ensenada (muy cerca de La Plata) fuera cancelado a último momento.

Según el diario El Día, los motoqueros eligieron la capital bonaerense "para una mayor comodidad", tras su última visita en 2014 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante esta estadía, se hospedaron en hoteles céntricos, recorrieron, visitaron confiterías, hicieron compras y comieron en locales gastronómicos. “Todo esto, sin motos, sin caravanas y sin ruido de motores: una postal atípica para un club conocido por su impronta estridente”, destacó el medio local.

Embed - Agencia DIB on Instagram: " Alerta en La Plata por la llegada de los #HellsAngels Varios miembros del club de motociclistas estadounidense Hells Angels fueron vistos en el centro de La Plata y se están alojando en el lujoso Hotel Grand Brizó. ¿Quiénes son y por qué están en la mira? Los Hells Angels, fundados en EE. UU. en 1948, están vinculados por agencias internacionales a delitos como tráfico de drogas, armas, extorsión y lavado de dinero. Aunque no hay un evento oficial confirmado, se estima que podrían llegar hasta 3.000 miembros en los próximos días. Las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales mantienen un operativo de vigilancia permanente ante la presencia de esta organización internacional en la capital bonaerense." View this post on Instagram A post shared by Agencia DIB (@agenciadib) Hells Angels de festejo Marcelo Mazza, presidente local del club, habló sobre la reunión y explicó que se trata de un evento anual que congrega a miembros de distintos países. "Estamos festejando anualmente que nos reunimos entre 500 y 600 miembros, donde la pasamos bien e intercambiamos la cultura. Cada persona que viene acá viene a disfrutar de Argentina. Elegimos La Plata porque queremos mostrar la capital de la provincia de Buenos Aires. Como es chico, logramos llenar todos los hoteles, los bares... La Plata está de fiesta".

El dirigente aclaró: “Estamos sin las motos. Con motos van a venir los que son de Argentina, Chile y los países limítrofes”. Detalló que la fiesta dura 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida, y que se trata de una hermandad de motociclistas que se reúne una vez al año. Respecto del operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad bonaerense, Mazza aseguró: "Yo garantizo personalmente, haciéndome cargo de todo, que el evento va a salir de la mejor manera. La fiesta termina el domingo al mediodía, cuando trasladamos a toda la gente al aeropuerto".

Hells Angels en La Plata En cuanto a la historia del club, Mazza contó: "El club Hells Angels tiene más de 80 años. Nació en 1948 en San José, California, formado por excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que integraban un escuadrón de la Fuerza Aérea llamado justamente Hells Angels. Cuando terminó la guerra, el Estado los marginó, como pasó acá con los combatientes de Malvinas; y les dieron motos. Así nació el movimiento". Por último, compartió algunas anécdotas y la trayectoria del club en Argentina: "En el concierto de Altamont, en 1969, los Hells Angels le salvaron la vida a Mick Jagger cuando un grupo quiso atacarlo. Desde entonces, él quedó eternamente agradecido. Cuando vino a Argentina nos dio entradas free, imaginate. Estamos hace casi 30 años en Argentina. Comenzamos en 1995 y somos el primer club de habla hispana". (DIB)

Para compartir en redes









Temas La Plata