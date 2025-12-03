miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025 - 20:10

Sigue el calor en gran parte del país: ¿cuándo llegan las lluvias y el alivio?

Las marcas térmicas seguirán por arriba de los 30 grados en los 135 municipios bonaerenses. En el oeste, podrían acercarse a los 40 grados.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Ante una ola de calor, se debe tomar agua aunque no se tenga sed.
Las altas temperaturas continuarán en gran parte del país al menos hasta el viernes, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). las marcas será de más de 30 grados en los 135 municipios bonaerenses, con zonas más calientes, que se acercarán a los 40.

La ola de calor golpea en los meses de verano. (Agencia Xinhua)

Diego Maradona falleció en noviembre de 2020.

"Hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C. Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °C", pronosticó el SMN.

Por su parte, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, precisó en el sitio especializado Meteored que este miércoles “comenzó a consolidarse un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país”. En esa línea, indicó que estas condiciones se dan por “la combinación de viento persistente del sector norte y escasa cobertura nubosa”, que da lugar a un rápido y sostenido ascenso térmico.

En la zona central del país, incluyendo el noroeste bonaerense, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 °C y 38 °C, con picos aislados que “podrían alcanzar los 40 °C”, subrayó el especialista.

El calor afecta a gran parte del país.
En tanto, por el aumento de humedad atmosférica, hacia el fin de semana las precipitaciones ganarán organización y se irán extendiendo por el territorio bonaerense, desde el oeste. Entre el domingo y el lunes, las lluvias comenzarán a avanzar hacia la franja central del país.

Recomendaciones

Ante eventos climáticos en los que las altas temperaturas se instalan durante varias jornadas, se recomienda poner especial atención en la hidratación y en evitar la exposición al sol en las horas más fuertes, durante el mediodía y la primera tarde. En esa línea, se aconseja:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
  1. - Solicitar de inmediato asistencia médica.
  2. - Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

