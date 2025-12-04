Villa Gesell recuperó los vuelos desde Buenos Aires tras 15 años

El arribo de los pasajeros que fueron recibidos por los intendentes de Villa Gesell y Pinamar.

Tras 15 años de no recibir vuelos comerciales, la ciudad bonaerense de Villa Gesell vivió este miércoles una jornada histórica. De cara a la temporada de verano, l a nueva aerolínea argentina Humming Airways empezó a volar a ese destino desde Buenos Aires, con tres frecuencias semanales.

De esta manera, la empresa fundada por jóvenes sumó una nueva ruta a ciudades del Interior bonaerense, y otra a Paraná, Entre Ríos. Y pensando en 2026 , Uruguay será el próximo paso , con Paysandú y Montevideo. Mientras que tienen en agenda Tres Arroyos y Coronel Suárez.

Fundada en abril del año pasado, Humming Airways nació en el marco de la nueva política aerocomercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La empresa está liderada por tres jóvenes emprendedores de poco más de 20 años, entre ellos Francisco Simón Errecart , CEO y piloto privado, quien dirige un equipo de 22 integrantes.

En su vuelo a Villa Gesell, fue recibido por el intendente local, Gustavo Barrera, y el de Pinamar, Juan Iibarguren, además de otros funcionarios del área turística y referentes de sectores comerciales. Tendrá tres frecuencias semanales los miércoles, viernes y domingos, con una duración de viaje de 40 minutos, y el costo es de 93 dólares por tramo.

Estos vuelos se suman a los que la compañía ya ofrece a Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto. Actualmente, los dos últimos están interrumpidos, pero retomarán en febrero, según se informó.

Humming Airways empezó ofreciendo vuelos privados a la par que se preparó para el lanzamiento de vuelos comerciales. Aunque al comienzo analizó operar desde San Fernando, finalmente optó por hacerlo desde Aeroparque por el tránsito de autos y tiempo de viaje que se evita.

Con el permiso que se le otorgó, la compañía fue habilitada a operar vuelos regulares y no regulares internos e internacionales de pasajeros y carga, de forma combinada.Además del segmento de turistas, apunta al corporativo que se traslada en avión y demanda viajes cortos.

La aerolínea opera con un avión Fairchild Swearingen SA 227 Metroliner 23, alquilado a Royal Class, con capacidad para 19 pasajeros, y evalúa ampliar la flota según la demanda y la posibilidad de aumentar frecuencias.

Fuente: Agencia DIB