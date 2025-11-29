El SMN pronostica más calor que lo normal en la costa atlántica bonaerense este verano

La Costa Atlántica bonaerense. Archivo DIB.

El reporte trimestral del clima que elaboró el Servicio Meteorológico Nacional para este verano trae buenas noticias para aquellos que opten por la Costa Atlántica como destino para sus vacaciones: los más probable es que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal, mientras que las lluvias no superarán el promedio histórico.

El pronóstico extendido del SMS tiene validez para el lapso entre diciembre y el fin de febrero, por lo que coincide casi exactamente con la temporada de verano.

El dato respecto de la temperatura en las ciudades de la Costa atlántica bonaerense marca una probabilidad de entre el 40 y el 45% de que se den valores por encima del promedio. En cuanto a las lluvias, anticipa un período de completa normalidad, con precipitaciones dentro del promedio histórico de 100 milímetros por mes.

