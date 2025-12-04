jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025 - 13:17

¿Qué destino final tendrá "El Castillo" de Cañuelas tras su expropiación?

El inmueble, construido en 1932 para sede de la fábrica Finaco, se halla actualmente en estado de abandono total.

Diarios Bonaerenses | Marcelo Metayer
Por Marcelo Metayer
El Castillo de Cañuelas (exfábrica Finaco) se ubica en el cruce de las rutas 3 y 205.

El Castillo de Cañuelas (exfábrica Finaco) se ubica en el cruce de las rutas 3 y 205.

Días atrás el Senado bonaerense aprobó la expropiación de la exfábrica Finaco de Cañuelas, un edificio conocido como El Castillo y ubicado en la intersección de las rutas 3 y 205. Así, se aprobó un proyecto que data de 2022. Ahora, ¿qué destino se piensa para el inmueble, que estuvo abandonado durante décadas?

Más noticias
La documenbtación hallada con el cadáver pertenece a Efe Saravoglu.

Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"
Las obras en la rambla de Mar del Plata. 

Rumbo al verano: sigue la puesta a punto de la rambla de Mar del Plata

El edificio fue construido entre finales de la década del ‘20 y principios de la siguiente por el industrial francés Gustave Artaux, y tiene una superficie total de casi 4.900 metros cuadrados. En principio se pensó para ser la sede de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, pero el proyecto para crear esa casa de altos estudios perdió estado parlamentario. Ahora, la idea es la de transformar El Castillo en un Polo Judicial, es decir, la sede centralizada de las dependencias judiciales, de seguridad y tránsito del distrito.

castillo-canuelas-2002
El Castillo d&eacute;cadas atr&aacute;s, cuando era un boliche bailable.

El Castillo décadas atrás, cuando era un boliche bailable.

Aprobado

La aprobación de la expropiación en el Senado bonaerense tuvo lugar el viernes último. Según medios locales, el proyecto fue impulsado por la diputada massista Ayelén Itatí Rasquetti en 2022.

“Estoy muy feliz por la aprobación porque es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace varios años. Ahora se abre una ventana de 120 días para que el Ejecutivo reglamente la Ley y en el caso de que no se introduzcan modificaciones, quedará firme. Luego tiene que realizarse el juicio de expropiación”, señaló la legisladora.

Además, agregó que los fondos para la puesta en valor del inmueble “saldrán del Poder Judicial”.

En tanto, se habla de un valor de expropiación cercano a los 4 millones de dólares.

Proyecto

Rasquetti presentó el proyecto por primera vez en junio de 2022 pero, vencidos los plazos por falta de tratamiento, perdió estado parlamentario. La legisladora lo reflotó en mayo de 2024 con apoyo de la intendenta Marisa Fassi.

En marzo de 2025 obtuvo media sanción de la Cámara baja y el 28 de noviembre, impulsado por la senadora Sofía Vannelli, el Senado lo convirtió en Ley.

De Finaco al abandono

El edificio expropiado fue inaugurado en 1932. Lo mandó construir el industrial francés Gustave Artaux, que ubicó allí la empresa alimenticia Finaco, dedicada a la producción de leche en polvo y huevo en polvo, entre otros productos deshidratados.

Hubo una primera expropiación durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Luego se vendió cuando manejaba las riendas del país Arturo Frondizi. El inmueble fue adquirido por el empresario alemán Guillermo Woters, quien creó la planta de fraccionamiento de películas fotográficas y radiográficas Imfasa, que quebró hacia finales de los ‘60.

Desde los años ‘80 el inmueble es propiedad de Nilda Aquino Arzamendia y de su hijo Martín Corsi. Pasó por varios destinos, como boliche y restaurante, pero ahora está desocupado y con riesgo de usurpación.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"

Rumbo al verano: sigue la puesta a punto de la rambla de Mar del Plata

A días del clásico, los jugadores de Gimnasia no entrenan por los sueldos adeudados

ABSA llama a una audiencia para subir la tarifa de agua: 40% desde febrero, más progresividad y ajustes bimestrales

Lucha contra las colillas: colocan los primeros ecoceniceros en las playas de Mar del Plata

Llega el Día de la Virgen María y Luján despliega celebraciones y actividades

Llega el último fin de semana largo: ¿es feriado o día no laborable?

Volcó un camión con aceite en la Panamericana y hay caos de tránsito desde la madrugada

Trenque Lauquen implementa un monitoreo participativo de medición de agua de la Cuenca Hídrica

Sigue el calor en gran parte del país: ¿cuándo llegan las lluvias y el alivio?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una viajera armando la valija. 

Llega el último fin de semana largo: ¿es feriado o día no laborable?

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un conflicto laboral en el mejor momento de Gimnasia.

A días del clásico, los jugadores de Gimnasia no entrenan por los sueldos adeudados