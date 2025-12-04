Rumbo al verano: sigue la puesta a punto de la rambla de Mar del Plata

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos avanza con puesta en valor y renovación integral de la Rambla de la ciudad de Mar del Plata , una obra que tiene el objetivo de recuperar y preservar un patrimonio histórico nacional y que cuenta una inversión actualizada de $12.747 millones.

En el Casino y Hotel Provincial ya se colocaron los solados, mobiliario urbano, rampas de accesibilidad, cestos de basura, bicicleteros y bancos. También se trabajó en la renovación de desagües pluviales y se prevé la ejecución del parquizado y la recuperación de espacios verdes.

Según informó el Gobierno bonaerense, durante la temporada alta de verano , continuarán los trabajos. A partir de enero, seguirá la puesta en valor de luminarias en la playa y la rambla, mientras que en la Plazoleta Almirante Brown se retirarán las baldosas graníticas, lajas de piedra originales y contrapisos; y se impermeabilizarán los ductos de ventilación, entre otras tareas.

En las veredas de la playa Bristol se prevé continuar con la puesta en valor del sistema de iluminación de la playa y la rambla, a partir de la segunda quincena de enero para finalizar durante febrero. Asimismo, se dispondrá de una cuadrilla de trabajadores reducida para tareas de mantenimiento de cercos, limpieza de obra y eventuales reparaciones o emergencias que puedan surgir.

“Queremos que marplatenses y turistas de todo el país disfruten de una rambla más segura, moderna y preparada para los próximos años. Por eso, la obra, este verano, no se detiene”, dijo el ministro Gabriel Katopodis. Y agregó: “Seguimos avanzando en esta intervención que recupera un patrimonio de todas y todos los argentinos, sin afectar el funcionamiento de la ciudad y garantizando cada etapa del proyecto”.

“Es una intervención de 38.300 m2 en total para restaurar los solados, el equipamiento urbano y todo su esplendor. También, estamos renovando las baldosas sin cambiar su diseño original y en las veredas de la playa vamos a continuar con la puesta en valor del sistema de iluminación y el entorno”, aseguró.

Las obras, en su totalidad, consisten en la intervención de 38.300 m2 dividido en dos etapas que incluyen la recuperación de solados y del equipamiento urbano; la restauración y reposición de baldosas en la rambla, recovas y el boulevard del sector del Hotel Provincial y el Casino; la desobstrucción y reparación de los desagües pluviales; la colocación de nuevas luminarias led en la línea de costa; y la puesta en valor de las estructuras de piedra, escaleras y rampas.

Además, se prevé reconstruir los sectores verdes originales, rediseñando el paisajismo con vegetación, cestos para residuos y bancos, y restituyendo el cerco de madera para separar este sector de la playa. Asimismo, se realizará la restauración de las esculturas emblemáticas de los lobos marinos y los monolitos extremos, y del revestimiento de piedra en los muros que separan un sector del otro.

Fuente: Agencia DIB