jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025 - 18:40

Un intendente recibió una silla en el directorio del Banco y deja a su hija al frente de la comuna

Es Sergio Bordoni, un massita que gobierna Torquinst. Será director asociado del Banco, un cargo sin derecho a voto pero con sueldo.

Por Agencia DIB
El intendente Sergio Bordoni y su hija Estefanía. (Instagram)

El intendente Sergio Bordoni y su hija Estefanía. (Instagram)

Como parte de la negociación que permitió la aprobación de la ley de endeudamiento, el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, obtuvo uno de los nuevos sillones en el directorio del Banco Provincia, por lo que dejará su cargo en la comuna: en su reemplaza asumirá su hija, Estefanía Bordoni, quien completará el mandato que vence en 2027.

Bordoni, un peronista enrolado en el Frente Renovador de Sergio Massa, será uno de los nuevos tres directores asociados del Banco (junto al radical Fernando Pérez y al macrista Adrián Urrelli), cargos que fueron creados en la reforma de la Carta Orgánica que se aprobó anoche, como parte de un consejo que tendrá también tres síndicos.

El intendente de Torquinst, un municipio enclavado en el suroeste de la provincia, al filo de los paradisíacos paisajes de la zona de Villa de la Ventana, no tendrá derecho a votar las resoluciones a través de las que se gobierna el Banco, pero cobrará sueldo -aun no fue fijado- y tendrá oficina y personal a su disposición.

La hija, primera concejal

Mientras, su hija Estefanía, que fue primera candidata a concejal en la lista que ser impuso a nivel local en las elecciones de 2023, asumirá como intendenta hasta, al menos, 2023. La cabeza de la lista de concejales suele ser un lugar que los intendentes reservan a dirigentes de máxima confianza, porque están primeros en el orden de sucesión si se produce una acefalía después de la mitad de un mandato.

El nuevo directorio

Como contó DIB, el nuevo directorio del directorio del Banco Provincia, ampliado de 8 a 9 miembros titulares, estará conformada por: cuatro directores que responden directamente a Kicillof. Allí están Carlos "Cuto" Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher. El massismo logró ubicar a Javier Osuna, La Cámpora, a Martín ”Rodra” Rodríguez. También se suma Fernando Rozas por el bloque aliado Unión y Libertad. Por último, el PRO sumó a Matías Ranzini y el radicalismo al monzísta Marcelo Daletto.

En tanto, otro grupo sin poder de voto estará integrado por Gabriela Demaría que llega por el lado de Martín Insaurralde y Laura González (La Cámpora), que serán síndicos de la entidad.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
