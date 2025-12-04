La Provincia avanza con las obras de la defensa costera en Pehuén-Co

Las obras en la costa de Pehuén-Co, en el partido de Mar Chiquita.

El Gobierno bonaerense informó que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos avanza con un conjunto de obras hidráulicas estructurales en la localidad de Pehuén-Co , en el partido de Coronel Rosales . Allí se está trabajando en la construcción de una defensa enrocada al pie de la duna y un relleno artificial de arena sobre dicha estructura .

Mar del Plata: balearon a un policía durante un allanamiento y permanece en estado crítico

Esa obra se enmarca en un grupo de iniciativas similares “para mitigar los efectos del cambio climático, reducir el riesgo hídrico en las ciudades y proteger las zonas costeras de la erosión y el aumento del nivel del mar, en un territorio que cada vez se encuentra más expuesto a fenómenos extremos, como lluvias intensas y sequías frecuentes”, según se informó.

La intervención, a cargo de la Dirección Provincial de Hidráulica , abarca una extensión total de 1.560 metros, desde calle Ameghino hasta 20 metros al oeste de calle Bouchard.

Asimismo, se realizará un relleno artificial de arena que integrará la defensa al perfil natural del médano, asegurando la estabilidad y preservación del frente costero de Pehuén-Co.

En detalle

La defensa está compuesta por un núcleo de piedras de 40 a 80 kilogramos (kg) y una capa de coraza con bloques de hasta 800 kg, asentadas sobre una manta geotextil que actúa como drenaje y filtro.

Estas características permitirán disipar la energía del oleaje y reducir los efectos erosivos sobre la duna y la playa.

Erosión progresiva

El Balneario Pehuén-Co, ubicado a 20 km al oeste de Monte Hermoso y a 50 km al este de Punta Alta, cuenta con un frente marítimo de 2.165 metros que se encuentra afectado por un proceso de erosión progresiva.

Esta obra “es clave en función de que este fenómeno compromete la duna frontal y pone en riesgo tanto la Avenida Costanera como las edificaciones residenciales y turísticas próximas al litoral”.

Prevención del Riesgo Hídrico

Estas intervenciones “forman parte del Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades, que incluye obras de drenajes urbanos para reducir el riesgo hídrico en las ciudades y de defensas costeras destinadas a mitigar el impacto de la erosión costera, que genera un retroceso de la costa marítima e inundaciones urbanas”.

En ese sentido, la Subsecretaría de Recursos Hídricos gestiona una cartera priorizada de nueve intervenciones de defensa costera atlántica de las cuales están en ejecución, además de la de Pehuén-Co, la protección costera entre calle 6 y 24 en Las Toninas, Partido de La Costa; y entre las calles 31 a 35 en Miramar, Partido de General Alvarado. Las restantes están en proceso de análisis de proyecto.

Fuente: Agencia DIB