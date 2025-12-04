A días del clásico, los jugadores de Gimnasia no entrenan por los sueldos adeudados

El conflicto laboral menos pensado se desencadenó a días del clásico ante Estudiantes y horas antes de la asunción del nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima. El plantel profesional suspendió este jueves sus entrenamientos reclamando hasta “cuatro meses” de atraso en el pago de sus salarios.

El mensaje se distribuyó a través de un comunicado publicado en las redes sociales de los jugadores donde hablaron de “promesas incumplidas”. Tras suspender el entrenamiento, los integrantes de plantel se limitaron a hacer trabajos en el gimnasio.

Los futbolistas con los sueldos más altos son los que más atrasados están, pese a que en los últimos meses se acordó pagar las deudas en cuotas y de manera escalonada.

No es la primera vez que el plantel “tripero” lleva adelante un paro por falta de pago; en noviembre habían tomado la misma medida dos veces, en semanas consecutivas , tras salvarse del descenso y mientras se jugaba la clasificación a los playoffs.

"El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece", cerró el comunicado conocido pocas horas antes la asunción de Carlos Anacleto, el flamante presidente de la entidad.

Mientras tanto, la ciudad de La Plata espera con ansiedad el clásico del próximo lunes 8, cuando Gimnasia recibirá a Estudiantes, en una de las semifinales de la Copa de la Liga.

Fuente: Agencia DIB