lunes 22 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025 - 19:47

Sensación pegote: ¿por qué hay días más agobiantes que otros en verano?

La combinación de altas temperaturas y humedad en ambiente son típicas del verano. Los próximos días seguirá el calor con eventos de inestabilidad.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El calor afecta a gran parte del país.
El calor afecta a gran parte del país.

El verano comenzó con jornadas de altas temperaturas en el centro y norte del país que, si bien se corresponden con las marcas del termómetro, también se relacionan con la imposibilidad de sentir alivio.

Más noticias
Uno de los paradores turísticos del verano. 

Preparan refuerzos sanitarios y actividades gratuitas en los destinos de vacaciones
Un control en una ruta a la costa atlántica. 

Con drones, detectarán conductores que usen celulares o manejen sin cinturón

La pregunta que surge de esa sensación o experiencia de agobio es por qué hay días en los que las temperaturas apenas llegan a los 30 grados y pareciera que hace más calor que en jornadas en las que las máximas sobrepasan los 35 grados.

La respuesta apunta a una sola causa: la humedad, la que, de acuerdo al dicho popular, mata y no da respiro.

Lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nocional (SMN) dio una respuesta más completa a este asunto. A través de sus canales de comunicación, el organismo explicó cómo se dan estos mecanismos relacionados con la atmósfera y la transpiración, que nos permiten o no refrescarnos.

Embed

"Si hace mucho calor, nuestro cuerpo utiliza mecanismos para disminuir su temperatura. Los días calurosos el cuerpo transpira, formando en la piel una capa de agua, sales y minerales, que en condiciones adecuadas de temperatura humedad y viento, van a evaporarse y así refrescarnos. El sudor que está en estado liquido sobre la piel pasa a la atmósfera en estado gaseoso. Para realizar el cambio de estado, le quita el calor a nuestro cuerpo y lo refresca", precisó el SMN.

En tanto, en su informe remarcó: "Si el aire que nos rodea contiene mucha humedad, el sudor no puede evaporarse y permanece en nuestra piel. Como consecuencia, en los días húmedos y calurosos el sudor queda sobre la piel y nuestro cuerpo no puede refrescarse, por eso tenemos esa sensación de 'calor agobiante o pegote'".

Embed

Combo: calor, humedad y lluvias

Pesadez, agobio, energía baja: así se combinan la humedad y las altas temperaturas. El SMN, en tanto, se encuentra bajo vigilancia constante debido a la superposición de diversos fenómenos, que pueden modificar las condiciones atmosféricas en pocas horas.

Así, según expresó la meteoróloga Cindy Fernández al sitio especializado Meteored, el escenario "es complejo" y algunas zonas "enfrentan lluvias muy abundantes y riesgo de fenómenos severos, otras lidian con vientos fuertes o precipitaciones más moderadas pero persistentes". En tanto, esta situación de superposición de condiciones es típica del verano.

Embed
playa lluvia 696x604.jpeg
La inestabilidad puede darse de forma repentina, por la combinación calor y humedad.

La inestabilidad puede darse de forma repentina, por la combinación calor y humedad.

Los próximos días, las malas condiciones en altura favorecerán el desarrollo de tormentas en la región pampeana, con posibles avisos a corto plazo y alertas de nivel amarillo. "Los acumulados previstos rondan entre 15 y 40 mm, aunque no se descartan daños localizados por granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Nada generalizado, pero sí lo suficientemente intenso como para pausar algunos planes al aire libre en cuestión de minutos", planteó la especialista. La recomendación, entonces, será seguir las actualizaciones climáticas del SMN, para estar al tanto de los posibles cambios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Preparan refuerzos sanitarios y actividades gratuitas en los destinos de vacaciones

Con drones, detectarán conductores que usen celulares o manejen sin cinturón

Comienza el verano: el solsticio trae el día más largo y la noche más corta

Altas temperaturas para dar la bienvenida al verano: qué hacer ante un golpe de calor

Mar del Plata vs. Río y Miami: cuánto sale vacacionar en el verano 2026 con pasajes incluidos

A la playa en un auto eléctrico: cómo cargar en las rutas a la Costa Atlántica

Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

La Plata: lo siguieron, le pincharon una goma del auto y le robaron una mochila con $15 millones

Lomas de Zamora: condenaron a un ginecólogo por abusar de al menos 14 mujeres en la consulta médica

Mayor Buratovich: un incendio ya arrasó 5.600 hectáreas y sospechan que fue intencional

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Uno de los paradores turísticos del verano. 

Preparan refuerzos sanitarios y actividades gratuitas en los destinos de vacaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof encabezó el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ensenada. (MDF)  video

Kicillof: "Resistir y cuidar no es suficiente, hay que darle al pueblo una perspectiva de futuro"