UPD: cómo acompañar este "rito de paso" desde el cuidado y la prevención comunitaria

El UPD, un ritual de pasaje que, muchas veces, los adultos no sabes cómo acompañar.

El Último Primer Día, “UPD” por su popular sigla, es un ritual que se instaló en los últimos años entre los alumnos de escuelas secundarias que comienzan a transitar el tramo final de la escolarización. No obstante, el UPD preocupa a familias y autoridades educativas, ya que es una práctica cultural que no puede prohibirse o evitarse y que, en muchos casos, en tanto personas adultas responsables, no saben cómo acompañar.

El UPD es, básicamente, una fiesta que comienza la noche anterior al día de comienzo de clases estipulado para la escuela secundaria . Los estudiantes suelen disfrazarse, armar performances artísticas en la puerta de los colegios y, lo más preocupante, es que llegan sin dormir y habiendo consumido alcohol y otras sustancias.

Ante esta situación, que en los colegios de la provincia de Buenos Aires se dará en estos días, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una serie de lineamientos para que, sobre todo los adultos, puedan acompañar a los adolescentes en este cierre de etapa .

Los especialistas de la SAP indicaron que el UPD "no es solo una noche de fiesta, es un rito de pasaje importante , por lo que no se trata de prohibir, sino de hablar antes, acordar límites claros y organizarse como comunidad para que sea una experiencia segura". En esa línea, precisaron que, en tanto adultos, "hay que habitar el festejo como figuras de cuidado ".

Asimismo, aseveraron que el UPD debe "ser noticia por la alegría del reencuentro" y no por "los riesgos asumidos", y dejaron una reflexión para tener en cuenta: "La verdadera autonomía es la capacidad de elegir cuidarse, incluso bajo presión grupal".

Claves para acompañar

Para que padres, madres y docentes acompañen el evento, la SAP delineó algunas claves:

Prohibir no suele funcionar: la clave es el diálogo: Acompañar implica hablar antes y establecer límites claros. Es importante habilitar la emoción y acompañar sin invadir.

La prevención es más efectiva cuando es comunitaria: Lo ideal es coordinar entre las familias pautas comunes de cuidado y acordar con la escuela las normas de ingreso.

Promover que se cuiden entre pares: Que nadie quede solo, y que se acuerde pedir ayuda si alguien está mal. Asegurar un traslado seguro y un comportamiento dentro de marcos de posibilidades.

Algunas estrategias de cuidado: organizar la reunión en un lugar seguro; permitir que personas adultas acompañen en la previa; desalentar el consumo de alcohol y moderarlo; conversar sobre los peligros del alcohol, el consumo de sustancias, sus efectos y mezclas; asegurarse que los adolescentes coman alimentos antes de beber alcohol; el acceso al consumo de agua durante toda la noche es fundamental para evitar malestar y reducir riesgos; evitar el uso de bengalas, pirotecnia y la conducción de vehículos.

La importancia de los ritos de pasaje

Los ritos de pasaje, definidos por el antropólogo Arnold Van Gennep en 1909, son ceremonias que marcan el cambio de un individuo de una posición social a otra (nacimiento, iniciación, matrimonio, muerte). Se estructuran en tres etapas clave: separación (distanciamiento del estado previo), transición o liminalidad (fase intermedia) e incorporación (reingreso con nuevo estatus).

Van Gennep aplicó el método comparado para encontrar que estos ritos, aunque varían culturalmente, comparten una estructura lógica común.

Fuente: Agencia DIB