Chevrolet comenzó la venta de la nueva pickup Silverado 2026

Ya está a la venta en todos los concesionarios de Chevrolet del país la nueva Silverado 2026 , “el modelo full size que testimonia todo el ADN centenario de las pickups de la marca ”, según destacaron desde la empresa. Añadieron que “llega con evoluciones que la ubican a la vanguardia de la tecnología de conectividad y confort a bordo”.

La gama Chevrolet Silverado 2026 mantiene intacta su potente mecánica compuesta por el motor V8 de 5.3 L , que entrega 360 CV de potencia y 519 Nm de torque, asociado a una caja de velocidades automática de 10 marchas y tracción 4x4.

Estas versiones, con foco en diferente tipo de usuarios, mantienen las diferencias estéticas y de equipamiento entre ambas, con la gran novedad en la versión Z71 Trail Boss de la incorporación del portón Multi-Flex en la caja de carga, que no solo la moderniza, sino que también la hace más versátil, práctica y funcional.

Mientras que la versión Silverado High Country mantiene el mecanismo de compuerta trasera convencional.

Portón Multi-Flex

El avanzado sistema de portón trasero Multi-Flex se destaca por su operación simple e intuitiva. Es de mayor tamaño que el original y ofrece las siguientes funcionalidades:

Apertura convencional : Se puede abrir con la llave o mediante botones situados en la cabina de la pickup y en el propio portón posterior.

: Se puede abrir con la llave o mediante botones situados en la cabina de la pickup y en el propio portón posterior. Fácil acceso : El portón se puede abrir parcialmente por su borde superior, facilitando el acceso al compartimento de carga y a los objetos transportados.

: El portón se puede abrir parcialmente por su borde superior, facilitando el acceso al compartimento de carga y a los objetos transportados. Paso de acceso : El interior del portón posterior se pliega hacia abajo formando un escalón de acceso a la caja que soporta hasta 170 kg.

: El interior del portón posterior se pliega hacia abajo formando un escalón de acceso a la caja que soporta hasta 170 kg. Mesa auxiliar : Cuando se abre, crea una estación de trabajo para colocar computadoras portátiles, herramientas e incluso comida durante un descanso laboral.

: Cuando se abre, crea una estación de trabajo para colocar computadoras portátiles, herramientas e incluso comida durante un descanso laboral. Soporte de carga: Ayuda a mantener objetos grandes dentro del compartimento de carga, evitando que se deslicen

La versión HC cuenta con una cámara especial para monitorear los artículos transportados y ambas versiones equipan 12 ganchos de sujeción en el interior, puntos de iluminación LED y una toma de corriente de 220V para conectar dispositivos eléctricos de hasta 400 W.

Seguridad

La nueva Chevrolet Silverado 2026 incorpora un completo paquete de seguridad activa y pasiva pensado tanto para el manejo urbano como para el trabajo pesado y el remolque. Entre sus principales elementos se destacan los seis airbags, el control de tracción, el sistema Stabilitrak con control de estabilidad y antivuelco, además del control de balanceo de remolque. También suma asistente de partida en pendiente, control de descenso, diferencial trasero autoblocante automático y control de freno integrado de tráiler, soluciones orientadas a mejorar la estabilidad y el desempeño en terrenos exigentes. A eso se agregan alertas de cinturón de seguridad para plazas delanteras y traseras, indicador de presión de neumáticos y desempañador trasero.

Interior-Silverado-1

En materia de asistencias a la conducción, la pickup ofrece un importante despliegue tecnológico con cámara de visión 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, detector de peatones frontal y posterior, alerta de tráfico cruzado y alerta de cambio de carril. Además, incorpora control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril e indicador de distancia próxima, sistemas que elevan el nivel de conducción semiautónoma y reducen riesgos en ruta. Para quienes utilizan la camioneta para remolque o carga, la Silverado 2026 también integra monitoreo de tráiler, visión auxiliar de caja de carga y guías específicas para maniobras de remolque.

Onstar Premium

Otra gran novedad es que la Chevrolet Silverado 2026 cuenta, a partir de la entrega, con el plan más completo del sistema OnStar bonificado (Protect & Connect). Además, el beneficio ofrece un generoso plan de datos de 6 GB por mes. Con esta combinación de servicios, los conductores disfrutarán de una mayor tranquilidad y una conectividad sin igual durante su experiencia en manejo.

El paquete Protect, el servicio emblemático de OnStar, brinda una amplia gama de características y beneficios para garantizar seguridad y asistencia en el camino.

Algunas de las prestaciones incluyen:

Asistencia en caso de colisión : en caso de un accidente, OnStar se comunica automáticamente con un asesor para coordinar la ayuda necesaria, desde el envío de servicios de emergencia hasta el contacto con familiares o amigos.

: en caso de un accidente, OnStar se comunica automáticamente con un asesor para coordinar la ayuda necesaria, desde el envío de servicios de emergencia hasta el contacto con familiares o amigos. Respuesta automática a emergencias : si los sensores del vehículo detectan una emergencia, OnStar recibe una notificación y un asesor se comunica con el conductor para verificar su estado y, si es necesario, solicitar asistencia inmediata.

: si los sensores del vehículo detectan una emergencia, OnStar recibe una notificación y un asesor se comunica con el conductor para verificar su estado y, si es necesario, solicitar asistencia inmediata. Servicios de recuperación de vehículos robados: en caso de robo, OnStar colabora activamente con las autoridades para ayudar a recuperar el vehículo lo antes posible.

Además de este plan de protección, los propietarios de una Chevrolet Silverado equipadas con OnStar Premium también disfrutarán del servicio Connect, que ofrece una amplia gama de funciones de conectividad y conveniencia, incluyendo:

Conexión Wi-Fi : el plan de datos de 6GB por mes permitirá a los pasajeros conectarse a internet desde el vehículo y disfrutar de una experiencia de navegación mucho más confortable.

: el plan de datos de 6GB por mes permitirá a los pasajeros conectarse a internet desde el vehículo y disfrutar de una experiencia de navegación mucho más confortable. Control remoto del vehículo: desde la comodidad de su teléfono inteligente, con la app myChevrolet los propietarios podrán bloquear/desbloquear las puertas, dar arranque/apagar el motor para climatización del vehículo, encender/apagar luces y bocina. Ver el diagnóstico de la unidad, así como ver la localización de la misma.

OnStar Premium es un beneficio insustituible para aquellos clientes que buscan una experiencia de conducción superior, con máxima seguridad, asistencia en el camino y conectividad avanzada. Está bonificado por 1 año, tanto el Plan Protect&Connect como los 6GB por mes hasta completar los 72GB o el año, lo que ocurra primero.

Además, la línea Silverado 2026 mantiene su amplio catálogo de accesorios para personalizar y hacer aún más funcional al vehículo. Así, elementos muy requeridos como el logo de Chevrolet iluminado, el módulo de cierre de ventanillas y el enganche de remolque, se suma un cobertor rígido para la caja de carga de gran hermeticidad y mayor durabilidad para la versión Z71.

Precios

El precio de la Chevrolet Silverado 2026 es de $ 103.515.900 para el modelo ZT1 Trail Boss y de $ 112.300.900 para el High Country.

La garantía, en tanto, es de 3 años o 100.000 kilómetros.

Fuente: Agencia DIB