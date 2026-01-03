sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 13:50

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en un barrio de La Plata

El siniestro ocurrió en un terreno de Arturo Seguí, al noroeste de la capital bonaerense. Las llamas alcanzaron a viviendas linderas.

Por Agencia DIB
Parte de lo perdido tras el incendio.

0221

La casa de un acumulador compulsivo en el barrio de Arturo Seguí, en La Plata, se prendió fuego en la tarde de este viernes. La situación alarmó a los vecinos, algunos de los cuales incluso se vieron afectados por la propagación de las llamas.

El incendio se desató, según dieron a conocer las autoridades, en el techo de la vivienda y rápidamente fue ganando el resto de la estructura. La magnitud del fuego, de acuerdo con información de 0221, incluso puso en riesgo varios terrenos y casas contiguas, que también terminaron dañadas.

Contención

En medio de la conmoción, los testigos no tardaron en avisar a las autoridades. Dos dotaciones de bomberos voluntarios se acercaron hasta las inmediaciones de 412 entre 146 y 147, donde todo sucedió, y trabajaron de manera coordinada para contener el avance de las llamas y reducir los daños en la zona afectada.

Varias de las casas vecinas se vieron levemente alcanzadas por el fuego, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos.

Tras el dramático hecho, sin embargo, los expertos debieron realizar tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos ígneos. Por estas horas analizan el resultado de las pericias realizadas para corroborar cómo comenzó el fuego y por qué.

