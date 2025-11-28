viernes 28 de noviembre de 2025
28 de noviembre de 2025 - 10:08

Se derrumbó una obra en construcción en Costa Esmeralda: un obrero muerto y otro grave

El incidente ocurrió cuando llenaban una losa cerca de la medianoche del jueves en una vivienda de grandes dimensiones en el barrio del Partido de La Costa.

Por Agencia DIB
La obra que se derrumbó en Costa Esmeralda.

En un derrumbe registrado este jueves alrededor de las 23 horas en una obra en construcción en Costa Esmeralda, en el Partido de La Costa, falleció un obrero y otro quedó gravemente herido. Según los primeros informes, habría otros trabajadores involucrados que fueron trasladados al hospital más cercano.

El derrumbe tuvo lugar en el sector conocido como Marítimo II. La mampostería cedió cuando se realizaba el volcado de concreto para una losa en un inmueble de grandes dimensiones.

Sepultado

Según confirmaron fuentes del operativo de rescate, un trabajador perdió la vida tras quedar sepultado bajo los escombros. Otro obrero pudo ser rescatado con vida por bomberos voluntarios de Mar de Ajó y fue trasladado con heridas de gravedad, mientras que el resto del grupo fue asistido fuera de peligro.

La magnitud del colapso de la estructura generó un despliegue masivo de equipos de emergencia. En el lugar trabajan intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios de General Madariaga y de Santa Teresita, a las que se sumó la brigada canina K9, especializada en búsqueda y rescate de personas.

Las causas del derrumbe, mientras tanto, continúan siendo materia de investigación, mientras se evalúan las condiciones de seguridad en el lugar.

Fuente: Agencia DIB

