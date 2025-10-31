San Bernardo: su madre falleció y pasó diez días junto al cadáver

Una mujer de 82 años fue hallada muerta en el comedor de su departamento de la localidad de San Bernardo , en el Partido de La Costa . Su hijo, que atraviesa un cuadro psiquiátrico, permaneció al menos diez días junto al cuerpo. El hecho generó conmoción en la comunidad y que es investigado por la Justicia.

El hallazgo, de acuerdo con lo que cuentan medios locales, ocurrió la noche del pasado martes en una vivienda ubicada sobre calle San Juan, entre Drumond y Joaquín V. González.

El encargado del edificio advirtió un fuerte olor proveniente de una de las unidades del segundo piso y dio aviso a la Policía. Cuanto entraron los efectivos encontraron el cuerpo de la mujer en el sector del comedor, en avanzado estado de descomposición .

Según las primeras estimaciones había fallecido diez días atrás.

En el lugar se encontraba su hijo, de 48 años, quien dijo que convivía con la mujer. De acuerdo con fuentes de la investigación, el hombre permaneció en el domicilio junto al cadáver mientras atravesaba un cuadro de salud mental. Las autoridades dispusieron asistencia médica y seguimiento del caso.

Investigación

En el operativo intervinieron Policía Científica, Defensa Civil, personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa y efectivos de la Policía Bonaerense.

La causa está a cargo de la Fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial de Dolores. Por el momento, la investigación se mantiene bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, sin indicios de participación de terceros.