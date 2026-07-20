Los salarios registrados treparon 1,8% en mayo y quedaron debajo de la inflación

Los salarios registrados crecieron 1,8% en mayo en comparación con el mes anterior, por lo que volvieron a quedar por debajo de la inflación de 2,1% , según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumulan una pérdida de 4,2% del poder adquisitivo desde septiembre, cuando comenzaron la curva descendente.

El comportamiento de los sueldos varió entre los diferentes segmentos. El sector privado lideró los incrementos, con una suba mensual del 2%. Mientras que el sector público formal evidenció un aumento del 1,5%, el sector privado informal reflejó una mejora del 3,5%.

Cabe señalar que el dato correspondiente al segmento no registrado tiene un retraso estadístico de cinco meses, por lo que representa la evolución de diciembre de 2025.

En la medición interanual, el índice general de salarios formales mostró una suba de 28,7% y también se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que mostró un alza de 33,2%.

En el sector privado registrado, la variación fue de 29,3%, y en el sector público, de 27,4%. En tanto, los trabajadores informales volvieron a encabezar las mejoras con un incremento de 66,3%, aunque deben compararse con el 31,5% anual de último mes del año pasado.

Respecto de noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 3,6% debajo de ese nivel y los del sector público un 17,8% abajo (36,5% los nacionales y 9,8% los provinciales).

Fuente: Agencia DIB