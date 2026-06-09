Saladillo: se confirma el freno nacional a la nueva planta cloacal y el municipio quiere que la reactive provincia

La planta cloacal en construcción en Saladillo. Archivo DIB.

La intendencia de Saladillo confirmó que el gobierno nacional no aportará los fondos necesarios para para terminar la construcción de la planta cloacal en la ciudad, pese a que la obra tenía un 80% de avance cuando asumió Javier Milei. Ahora, el gobierno local intenta encontrar alternativas para conseguir financiamiento, entre ellas que la administración de Axel Kicillof intervenga.

La planta en Saladillo, que comenzó a construirse en 2022 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento con ejecución de la empresa TECMA, permite cubrir la demanda actual de la ciudad y proyectar a 30 años la expansión de la red, por lo que es considerada uno de los emprendimientos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas.

Pero su avance se frenó oficialmente el octubre de 2024, cuando la obra registraba un avance del 88% en su ejecución, a raíz de la decisión del gobierno de Milei de paralizar el financiamiento de las obras públicas que se ejecutan en los municipios. Tras el freno de las tareas, el Municipio de Saladillo y la contratista TECMA solicitaron formalmente la rescisión del contrato original que los vinculaba con la Subsecretaría de Recursos Hídrico, lo que se concretó ahora.

El intendente José Luis Salomón (UCR) y su subsecretaria Legal y Técnica, Yamila Artigas, aseguraron hoy que el paso técnico de dar de baja el contrato es un requisito formal para intentar avanzar con nuevo financiamiento. “Para poder buscar financiamiento a través del Gobierno de la Provincia debíamos desvincularla y que la obra quede libre”, dijo Artigas en conferencia de prensa.

El intendente y la funcionaria apuntaron a la intervención del gobierno bonaerense, que ha venido reclamando el traslado de obras interrumpidas a su jurisdicción para poder terminarla, como un recurso para conseguir los fondos que permitan reactivar la obras. “La Provincia hoy no está en el mejor momento económico para hacerla, pero la decisión política de la Provincia está”, dijo Salomón. El intendente mantuvo contactos con el ministro de Infraestructura, Grabriel Katopodis y con el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez por este tema. Fuentes del gobierno bonaerense los ratificaron, pero apuntaron a las dificultades presupuestarias a la hora de asumir la finalización de los trabajos con recursos propios. Fuente: Agencia DIB.

Para compartir en redes







