Rescataron a un hombre atrapado en un barranco sobre la Ruta 11 con maniobras de rappel

Un hombre fue rescatado en la zona de la Ruta 11, en General Pueyrredon, a la altura de Obras Sanitarias, luego de quedar atrapado en un barranco sobre el sector costero y presentar signos de hipotermia. Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el operativo se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre personal de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y efectivos de la comisaría decimoquinta.

El procedimiento de rescate requirió la participación de rescatistas que descendieron mediante maniobras de rappel hasta el lugar donde se encontraba el hombre, quien presentaba dificultades para movilizarse y no podía salir por sus propios medios. Del operativo participaron dos rescatistas que realizaron el descenso técnico, dos nadadores de rescate de Prefectura y tres integrantes de Defensa Civil, además del personal policial de la comisaría decimoquinta, que coordinó las tareas en el lugar.

El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó en observación. De acuerdo a lo indicado, presentaba signos compatibles con principio de hipotermia y se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que dificultó establecer su identidad en el momento del rescate.

Las autoridades destacaron la rápida intervención conjunta de los distintos organismos, que permitió concretar el operativo sin que se registraran consecuencias de mayor gravedad.

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