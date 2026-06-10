miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 09:28

Listos para una escapada: cuántos fines de semana largos quedan en el año

El próximo descanso de tres días llega este fin de semana, por el homenaje a Güemes.

Por Agencia DIB
Chascomús, uno de los lugares más elegidos para disfrutar en un fin de semana largo.

Chascomús, uno de los lugares más elegidos para disfrutar en un fin de semana largo.

DIB | Marcelo Metayer

Cuando falta muy poco para el inicio del invierno, el calendario oficial de feriados indica que aún quedan unos cuantos fines de semana largos para disfrutar de una escapada en Argentina y aprovechar unos días de descanso. De hecho, el próximo está a la vuelta de la esquina, en recuerdo del fallecimiento del general Güemes.

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En 2026 restan seis fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre. Éstos incluyen dos períodos de cuatro días consecutivos que aparecen entre los más extensos del calendario.

El de junio

El próximo llegará este fin de semana. Será entre el 13 y el 15 de junio y es en ocasión del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Será el primero de una serie de descansos que se extenderán durante el segundo semestre.

La conmemoración propiamente dicha es el 17 de junio, pero es un feriado trasladable. En tanto, el 20 de junio, Día de la Bandera por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, no se desplaza, y quedará sábado.

Cuatro días en julio

Mientras que en julio el Día de la Independencia da lugar a un fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas, entre el 9 y el 12. El 9 de julio cae jueves, y el viernes 10 se declaró “día no laborable con fines turísticos”.

También habrá oportunidades para viajar durante agosto, octubre y noviembre, mientras que diciembre cerrará el año con otro descanso extendido de cuatro días.

Todos los findes XXL

  • 13, 14 y 15 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes).
  • 9, 10, 11 y 12 de julio (Día de la Independencia).
  • 15, 16 y 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).
  • 10, 11 y 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
  • 21, 22 y 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).
  • 5, 6, 7 y 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

Los períodos más extensos que quedan en el año serán los de julio y diciembre, ambos con cuatro días consecutivos de descanso.

Fuente: Agencia DIB

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